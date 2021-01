El Ministerio de Salud (Minsa) señaló que en la actualidad los hospitales y centros médicos sí cuentan con oxígeno para atender a los pacientes con coronavirus (COVID-19), en medio del rebrote de la enfermedad por el aumento de los casos.

“Lo que sí le puedo decir es que sabemos que en estos momentos oxígeno no falta, en estos momentos los hospitales tienen oxígeno, y no solo los hospitales, los centros médicos de primer nivel tienen los concentradores (de oxígeno), que es la primera etapa (de atención)”, expresó Luis Suárez Ognio, viceministro de Salud Pública, a Canal N.

El funcionario remarcó que los casos de pacientes graves por COVID-19 se dan porque muchas veces las personas no acuden a tiempo a los hospitales.

“Lo que estamos viendo y nos están reportando es que los pacientes están llegando graves porque se quedan en casa, tienen temor de ir al hospital y cuando llegan muy graves ya es muy complejo de poder atenderlos”, manifestó Suárez.

Frente a la poca disponibilidad de camas de cuidados intensivos, el viceministro de Salud Pública enfatizó que “la solución no está en tener más cama UCI”, pues “el objetivo es reducir que lleguen a ser enfermos graves”. Afirmó que, durante toda la pandemia del COVID-19, en el país la ocupación de camas UCI ha estado por encima de las mil.

“La solución no está en tener más cama UCI, pero la solución no está ahí, no vamos a tener nunca camas UCI para todos los enfermos graves que van a aparecer, el objetivo es reducir que (los pacientes) lleguen a ser enfermos graves”, agregó.