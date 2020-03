Coronavirus en Perú: Minedu contempla suspender las clases en caso situación se complique

José Carlos Vera, director regional de educación de Lima Metropolitana del Ministerio de Educación (Minedu), indicó que hasta el momento no hay razones que ameriten tener que suspender las clases en los colegios a nivel nacional por los casos de coronavirus (COVID-19) registrados en el país.

“Nosotros permanentemente y todos los días estamos evaluando con el Ministerio de Salud cuáles son las condiciones para ello y hasta hoy no hay razones que ameriten una postergación del inicio de clases ni en Lima ni en el resto del país”, indicó en ‘Canal N’.

Explicó que el caso del colegio Newton College es específico, porque el estudiante de siete años diagnosticado con el coronavirus ya había estado en ambientes comunes con los otros escolares.

“Sabemos del caso que se dio en un colegio particular, es un caso específico, se decidió suspender de manera total las clases, porque el menor contagiado ya había estado en ambientes comunes con otros chicos. Lo que la evidencia internacional recomienda en estos casos es que se inicie primero con un aislamiento y paralización en el aula, luego en el grado y solamente si es necesario en todo el colegio”, indicó.

Sin embargo, agregó que a nivel nacional no hay necesidad de tomar tales acciones y pidió a las familias y a las comunidades educativas que mantengan la calma, pero no descartó que se suspendan las clases si es que la situación se torna complicada.

“A nivel nacional no estamos en esa situación y por eso transmitimos calma a las familias y a la comunidad educativa. Si se diese el caso de un riesgo para el bienestar de los estudiantes, que no quede duda que vamos a tomar la mejor decisión. Si en algún momento esto llegara a crecer, sí se podrían suspender las clases, pero hoy no es el caso”, enfatizó.

Asimismo, señalo que los gobiernos regionales son autónomos para decidir la postergación o no de las clases, pero ello debe ser siempre de forma coordinada con el Minedu y si es que se decidiese tal medida, son responsables de presentar planes de recuperación de clases para que se realice el cumplimiento de las horas lectivas en todo el año. “El derecho a la educación es fundamental y prioritario en estos casos”, aseveró.

Kits básicos para las escuelas

El funcionario indicó que el Minedu está en posibilidades de garantizar que todas las escuelas con acceso al agua o no, puedan contar con kits básicos para el lavado de manos.

“El Minedu ha identificado recursos para que los directores puedan adquirir kits básicos, que consiste en un dispensador para jabón líquido, jabón líquido, papel higiénico y papel toalla para el secado”, dijo José Carlos Vera.

Agregó que para las escuelas que no tienen agua, el kit se complementará con bidones de dos galones para que puedan tener dónde poner el líquido elemento, así como lejía para que con dos gotas por litro puedan purificar el agua y así se pueda garantizar el lavado.