En un llamado hacia la población a seguir tomando las medidas sanitarias para enfrentar la segunda ola de contagios por coronavirus, el médico infectólogo Eduardo Gotuzzo señaló que existe el mundo no COVID-19 en el país en el cual avanzan otras enfermedades.

Indicó que entre ellos figuran el cáncer, tuberculosis, diabetes y la hipertensión, enfermedades para los cuales no se cuenta con médicos suficientes ni medicamentos ni vacunas.

“Hay un mundo no COVID. Ahora están apareciendo muchos casos de cáncer que no se diagnosticaron en el año 2020, están llegando más tarde. En el caso de los diabéticos, también han fallecido un número mucho más grande de lo esperado porque no habían medicinas”, señaló Gotuzzo a Canal N.

De igual manera, dijo que los niños deben seguir recibiendo sus vacunas de manera ordenada para tener niños sanos.

En esa línea, consideró importante hace una reflexión del impacto entre el mundo COVID y del mundo no COVID.

Consideró, además, como un error el hecho que algunas personas piensen que como no han sido contagiados por coronavirus anteriormente, ya no se contagiarán a futuro.

“Si no te contagiaste al comienzo (de la pandemia), te puedes contagiar mañana. Nadie está protegido”, sostuvo.

Señaló que esta es una situación muy compleja que ni los mejores países en el mundo con las mejores bases pueden enfrentarla.

“Entonces nosotros tenemos que hacer el doble de esfuerzo porque ni tenemos suficientes camas, ni médicos, ni personal, ni recursos económicos”, manifestó.