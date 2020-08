El doctor Elmer Huerta se pronunció este martes luego de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciara que su país era el primero en el mundo en aprobar una vacuna contra el coronavirus. En su programa “Sanamente” de América Televisión, el especialista en Salud Pública manifestó que “quedan dudas muy grandes sobre la efectividad y seguridad”.

Huerta sostuvo el anuncio de Putin tiene “varias dimensiones”, entre las que identificó la política, científica y de relaciones públicas.

En cuanto a lo científico, señaló que los rusos “ no han publicado ningún estudio científico en alguna revista médica sobre el desarrollo de su vacuna” .

El reputado médico peruano indicó “que el primer estudio en humanos empezó el primero de junio (hace dos meses y medio). Según ellos, su fase dos (que normalmente dura entre 4 o 5 meses) ellos la han terminado la semana pasada, el 3 de agosto. Y ahora, 11 de agosto, ya le están dando licencia para ser usada en seres humanos. Ahí hay un gran signo de interrogación”.

Huerta también apuntó que durante el anuncio del gobierno ruso se informó que recién harán estudios de la vacuna en distintos países del mundo. “No se entiende cómo una vacuna que ya dicen ellos que tiene licencia para ser usada en su país, va a iniciar estudios en otros países”.

No obstante, el doctor Huerta matizó que los científicos rusos tienen la capacidad tecnológica para producir vacunas y que el instituto Gamaleya, la responsable del producto, es “ una institución de investigación de primer orden ”. “No hay duda de que lo pueden hacer, pero no ha sido un método transparente para el mundo occidental”, apuntó.

En segundo lugar, Huerta hizo referencia a la dimensión política del anuncio. “El presidente Putin raramente habla de su familia en televisión. Hoy dijo que su hija se había vacunado y había tenido un poco de fiebre. Mira la necesidad de que el presidente diga que su familia se ha vacunado como para justificar que se tenga una vacuna”.

Finalmente, el experto señaló que en materia de relaciones públicas “esto se anuncia como una gran proeza de los rusos”, ya que se estarían posicionando por delante de los ingleses, alemanes, norteamericanos, entre otros.