El exministro de Salud, Abel Salinas, señaló que el Gobierno tiene que mejorar su estrategia de comunicación para que la ciudadanía entienda los riesgos de contraer el coronavirus (Covid-19) y para ello se necesita del apoyo de los gobiernos locales.

Salinas dio esta declaración al ser consultado por la designación del nuevo ministro de Salud, Víctor Zamora, en reemplazo de Elizabeth Hinostroza.

“No deja de ser importante el mejorar el tema comunicacional, la comunicación del riesgo del coronavirus que no ha venido siendo entendida adecuadamente por la población y el ciudadano. No se trata de asustarlo, vigilarlo y perseguirlo, sino de cuidarlo”, dijo el exministro en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Indicó que para cuidar a los ciudadanos se debe desplegar a otro tipo de actores sociales.

"Insisto que los gobiernos locales son fundamentales porque están muy cerca del vecino, del ciudadano y son capaces de hacer el seguimiento y cuidar a todos los vecinos de diferentes localidades”, dijo.

Salinas Rivas se refirió, por otro lado, a la necesidad de apuntar hacia las pruebas moleculares, tal y como se hizo en Corea, para la detección temprana del coronavirus.

“Corea compartió data, hizo seguimiento e hizo un mayor número de pruebas confirmatorias y moleculares que entiendo que a eso deberíamos apuntar”, refirió.

Finalmente, se pronunció en torno al hecho de que la infraestructura de la Villa Panamericana sea utilizada para atender a los pacientes con coronavirus.

Precisó que el Ministerio de Salud no tiene que confundir el alojamiento y aislamiento de pacientes portadores de esta enfermedad y de ninguna manera se puede pensar que se van a convertir en hospitales.

"Para ser un hospital se necesita enormes estándares de calidad y de bioseguridad, que no pueden ser alcanzados en un edificio de departamentos. (...) Eso no es posible. En consecuencia, estas son cosas importantes que el nuevo ministro las vaya aclarando en los próximos días”, dijo.