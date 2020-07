La Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), vía Twitter, desmintió este lunes un falso mensaje que circula en redes sociales, el cual informa que antes del 28 de julio se anunciará el retorno a una cuarentena total en el país por 21 días para combatir el coronavirus.

“Amigos, les paso la voz, me acaban de comunicar mis promociones que antes del 28 de julio, se va a declarar una cuarentena total por 21 días, porque se han triplicado los índices de infectados a nivel nacional, no van a haber comercios abiertos, las FF.AA. va a tomar el control con fuerza para que no salgan a las calles”, se lee en el falso mensaje que rechazó la PCM.

La falsa información acompañada de un audio genera alarma al señalar que por esta medida los ciudadanos tienen que abastecerse de víveres y que el documento que dispone una supuesta cuarentena total ya está firmado.

Ante esta situación, la PCM advirtió que este mensaje que continúa circulando en redes, es falso. Además, reiteró a la ciudadanía que la información oficial del Gobierno se difunde a través de las redes sociales verificadas.

“¡Atención! La PCM exhorta a la ciudadanía a no difundir información falsa. Las acciones del gobierno se comunican a través de nuestros canales oficiales”, remarcó.

Por disposición del Poder Ejecutivo, desde el pasado 1 de julio rige una cuarentena focalizada en el país que alcanza a Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash.

En Lima y en los demás departamentos la medida se levantó parcialmente, ya que los menores de 14 y los mayores de 65 años deberán continuar en aislamiento social.

El Gobierno también estableció un nuevo horario para el toque de queda: desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. en Lima y otras ciudades en casi todo el país, con excepción de las siete regiones antes mencionadas.