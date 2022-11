La Contraloría halló que la Policía Nacional del Perú (PNP) contrató la instalación de internet para 1,957 patrulleros inteligentes, de los cuales más del 50% (1,059) no utilizó el servicio, debido a que fue instalado en vehículos inoperativos o dados de baja, pese a tener conocimiento previo, ocasionando un gasto innecesario e irregular por S/ 742, 712, en beneficio de la empresa proveedora.

La finalidad pública de la contratación era mejorar el servicio de seguridad ciudadana permitiendo que los Centros de Datos de la PNP cuenten con comunicación de datos en banda ancha hacia Internet, que permita el uso de las aplicaciones policiales, así como la interoperabilidad con otras entidades públicas, explicó la contraloría.

Según el Informe de Control Específico N° 014-2022-2-3792-SCE, por el hecho irregular detectado existe la presunta responsabilidad penal y administrativa de 11 funcionarios y servidores de la PNP , muchos de los cuales son policías en actividad y que en algunos casos continúan en los cargos que desempeñaron y que estuvieron a cargo del requerimiento y supervisión del contrato cuando ocurrió el hecho detectado.

La contratación

En diciembre del 2020, la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones -DIRTIC PNP suscribió una contratación directa por S/ 37′ 149, 673 por el “Servicio de Banda Ancha de acceso a Internet para comisarías y unidades especializadas a nivel nacional, transmisión de datos IP VPN para complejos policiales y puestos de fronteras PNP, servicios de fibra oscura (fibra óptica instalada pero no en uso) y servicio de tercerización de seguridad informática gestionada”, entre el 2 de diciembre de 2020 al 23 de agosto de 2021.

En ese contrato estaba incluido el servicio de datos para interconectar a 1,957 patrulleros inteligentes (1600 Ssangyong y 357 Hyundai Santa Fe), a través de la instalación de SIM CARD o chips (Internet 4G o 3G) y por el cual se pagó un total de S/ 25′ 546, 445. De ese monto total, S/ 742, 712 correspondieron al pago del servicio por las mencionados 1,059 unidades.

En unidades dadas de baja

La Contraloría evidenció irregularidades en la contratación de Internet ya que en el bloque de 1,957 unidades se consideraron 510 patrulleros inteligentes inoperativos o dados de baja por lo que era innecesario instalarles el servicio. Esta inclusión se dio pese a que los funcionarios del área usuaria tuvieron conocimiento del estado de los vehículos antes del requerimiento por informes de la División de Logística de la PNP, del 22 y 30 de abril de 2020, respectivamente.

A esta irregularidad se suma que de los 510 SIM CARD innecesariamente requeridos, en 217 se registraron consumo de datos, lo que evidencia que fueron utilizados de forma indebida ya que las unidades en las que se encontraban eran inamovibles y sin funcionamiento .

Sin registro de uso

También se evidenció que en 549 patrulleros inteligentes operativos o que luego dejaron de estarlo se instalaron el mismo número de SIM CARD que no registraron consumo de datos pese a contar con el servicio, según se verificó en el informe sobre “Tráfico de consumo de datos”, elaborado por la DIRTIC. Sin embargo, también se realizó el pago sin observación alguna.

De acuerdo al contrato suscrito, la empresa proveedora del servicio proporcionaba al Departamento de Gestión de Centro de Datos -DIVINF-DIRTIC PNP el reporte de Servicio de Datos de los patrulleros inteligentes para que analice, evalúe y constate el consumo, pero otorgaron conformidad incluyendo el pago por los vehículos inoperativos y de los que no consumieron.

Asimismo, de la revisión a las conformidades de servicio emitidas por dicho departamento, se evidenció que fueron sustentadas por informes de la Sección de Soporte Telemático Vehicular de la División de Telecomunicaciones de la DIRTIC PNP, en el que se solicitaba que no se suspenda los SIM CARD que no consumían datos, justificando que había patrulleros que iban a recibir mantenimiento para quedar operativos y dieron conformidades sin realizar observación alguna, a pesar que no mostraban consumo.

No se solicitó reducción de contrato

Al respecto, conforme a lo establecido en la normativa de contrataciones, el área usuaria pudo haber solicitado la reducción del contrato, pero generaron su continuación y consecuente pago por la integridad del contrato y otorgaban la conformidad permitiendo que se siga pagando por el servicio.

Según el informe de control, esta situación se produjo por la actuación consciente y voluntaria de los funcionarios y servidores a cargo del requerimiento del servicio y supervisión del contrato, quienes, infringiendo sus deberes, actuaron de manera directa, parcializada, indebida y contraria a la normativa vigentes y a los intereses del Estado.