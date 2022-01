La Contraloría General de la República alertó al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), al Gobierno Regional de La Libertad y al Proyecto Especial Chavimochic (PECH) hechos que pondrían en riesgo la recuperación efectiva de los recursos aportados por el Gobierno Nacional para la ejecución de la III Etapa del Proyecto Integral Chavimochic, ubicado en la región La Libertad, que consiste en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de las obras hidráulicas mayores.

El Proyecto Integral Chavimochic fue concebido con el objetivo de fomentar el desarrollo regional a través de la regulación y derivación de los recursos hídricos provenientes de la cuenca alta del río Santa, para su aprovechamiento y uso múltiple en la irrigación de tierras de los valles e intervalles de Chao, Virú, Moche y Chicama, además de dotar de agua potable a la ciudad de Trujillo. La III Etapa se encuentra paralizada desde el 9 de diciembre de 2016 hasta la fecha.

Según el contrato de concesión de la III Etapa de Chavimochic, el monto del cofinanciamiento requerido por la empresa concesionaria ascendía US$ 373, 813,112, de los cuales US$ 70,000,000 fueron cubiertos con el aporte del Gobierno Regional de La Libertad y la diferencia de US$ 303,813,112 fue cubierto con el aporte del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según el Informe de Control Concurrente N° 29266-2021-CG/APP-SCC, emitido el 21 de diciembre del presente año y cuyo período de evaluación va del 5 al 18 de noviembre de 2021, las cláusulas del contrato de concesión establecen que el 100% de los ingresos por venta de tierras de propiedad del Proyecto Especial Chavimochic tiene la finalidad de reembolsar al MEF por los aportes que realiza, en nombre del Gobierno Nacional, hacia el proyecto.

Montos diferentes

De acuerdo al Contrato de Concesión y de Fidecomiso, existe la obligación del PECH de depositar a la cuenta operativa del Fideicomiso, el íntegro de los recursos recaudados por la venta de tierras a nombre del Proyecto Especial Chavimochic. Una vez en el Fideicomiso, estos recursos sirven para reembolsar al MEF por el aporte que realiza el Gobierno Nacional para el Cofinanciamiento del proyecto.

Un primer hallazgo se obtuvo en base a la información proporcionada por el PECH, advirtiendo la comisión de control que desde el año 2014 a octubre de 2021, existe una diferencia acumulada entre los montos recaudados por venta de tierras (S/ 21,544,662.70 en total) y los montos efectivamente depositados en la cuenta del fideicomiso (S/ 21,530,600.48) ascendente a S/ 14,062.22, lo cual evidencia que el PECH no se encuentra depositando la totalidad de los ingresos por la venta de tierras, lo cual no se condice con lo establecido en el contrato de concesión ni en el contrato de fideicomiso.

Saldo pendiente

El segundo hallazgo del informe está relacionado con el cofinanciamiento del Gobierno Nacional y es que, para ello, el MEF concertó dos operaciones de endeudamiento con la Corporación Andina de Fomento (CAF), la primera por US$ 150,000,000 y la segunda por US$ 153,813,112. Ambas operaciones de endeudamiento generaron sus respectivos cronogramas de servicio de deuda.

En ese sentido, el contrato de fideicomiso dispuso que, por cada operación de endeudamiento, el MEF suscriba un Convenio de Traspaso de Recursos con el Gobierno Regional de La Libertad, a través del cual el ministerio desembolsará los recursos provenientes de la CAF, estableciéndose los términos y condiciones en los cuales el GORE La Libertad rembolsará al MEF los recursos relacionados con el servicio de los créditos.

El informe de control evidencia que al 31 de octubre de 2021 existe un importe de US$ 55,643,592.66 que no ha sido reembolsado por el Gobierno Regional de La Libertad al MEF por los aportes realizados por el Gobierno Nacional.

Adicionalmente, la comisión de control detectó el incumplimiento de los plazos establecidos en los cronogramas derivados del Convenio de Traspaso de Recursos por la insuficiencia de recursos recaudados por la venta de tierras, lo que pondría en riesgo la recuperación de los recursos del Gobierno Nacional para la ejecución del proyecto.

Fuente: Contraloría General de la República

Recomendaciones

El informe recomienda hacer de conocimiento al GORE La Libertad, al PECH y a Midagri los hallazgos obtenidos con la finalidad de que se adopten las acciones correctivas que correspondan y así asegurar la continuidad de los resultados del contrato de concesión de la III Etapa de Chavimochic. Las acciones que se adopten deberán ser comunicadas a la Contraloría, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) respectivo.

El informe está publicado en el Buscador de Informes de Servicios de Control del portal institucional www.gob.pe/contraloria en aras de la transparencia y acceso a la información.

Dato