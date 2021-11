La Contraloría General de la República detectó que demoras injustificadas en los actos preparatorios del concurso público para garantizar el servicio de pólizas de seguros para el periodo 2021-2023.

Esto ocasionó un perjuicio económico de S/ 1 millón 975,646 en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), que corresponde al pago de un mayor costo por la contratación directa de dichas pólizas para un periodo de 90 días (Abril – Junio 2021), por el accionar negligente de un grupo de exfuncionarios, quienes generaron estos retrasos injustificados.

Según el Informe de Control Específico N° 085-2021-2-5991-SCE, cuyo período de análisis comprende del 29 de octubre de 2020 al 9 de junio de 2021, el Centro de Adquisiciones y Donaciones (CADQD) del Cenares, recibió el 30 de octubre de 2020, el requerimiento de contratación de seguros patrimoniales, de existencias y personales para la entidad por parte del Centro de Gestión Administrativa (CGA), para lo cual se desarrolló la etapa de indagación de mercado durante tres meses (desde el 13 de noviembre de 2020 al 10 de febrero de 2021).

Sin embargo, la comisión de control detectó que un grupo de exfuncionarios involucrados en este proceso de contratación pública del Cenares, incurrieron en demoras injustificadas de 43 días hábiles en dicha etapa. En esta demora están involucrados la Especialista en Contrataciones Públicas del Equipo de Estudio de Mercado del CADQD, el Coordinador del Equipo de Estudio de Mercado y la Ejecutiva Adjunta I del Centro de Adquisiciones y Donaciones.

El informe de control señala que la demora en la indagación de mercado, que implicaba la obtención de cotizaciones, se debió fundamentalmente a que el CADQD no remitió a las empresas aseguradoras la información que requerían para presentar sus cotizaciones; y que durante prolongados períodos de tiempo no se requirió cotizaciones a las aseguradoras a pesar de no contar con estas para emitir el informe de indagación de mercado. El Concurso Público N° 01-2021-CENARES/MINSA recién se convocó el 26 de febrero de 2021.

Estos hechos ocurrieron no obstante la proximidad del vencimiento de las pólizas de seguros del período 2019-2021, previsto para el 24 de marzo de 2021, y la buena pro del concurso público para la adquisición de las pólizas de seguro del período 2021-2023, que estaba prevista para el 6 de abril del 2021.

Faltando cinco días para la culminación del contrato, periodo 2019 - 2021, la entidad decide realizar la contratación directa de seguros patrimoniales, del personal y existencias por un período de 90 días, para lo cual se solicitó cotizaciones a diferentes empresas del rubro, pero solo se presentó una cotización por S/ 3 234 218.81.

El expediente de contratación fue aprobado el 31 de marzo de 2021 y el contrato se suscribió el 9 de abril de 2021 entrando en vigencia al día siguiente, es decir después de 16 días de haber vencido las pólizas del periodo 2019 -2021. Durante ese periodo de tiempo, el Cenares estuvo sin cobertura de seguros como Multiriesgo 3D, Transportes, Vehículos, Accidentes Personales, SCTR Pensión y SCTR Salud.

Para el Cenares se había presentado una situación “inusual y atípica” durante las indagaciones de mercado pero la comisión de control señala que debe tenerse en cuenta que entre la recepción del requerimiento de la contratación de seguros (30 de octubre de 2020) y la convocatoria del concurso público (26 de febrero de 2021) habían transcurrido prácticamente cuatro meses.

A esto se suma el antecedente de que otras cinco entidades públicas realizaron indagaciones de mercado para adquirir pólizas de seguro por montos significativos en un promedio de 12 días hábiles, mientras que el Cenares empleó 60 días hábiles, pese a afrontar los mismos acontecimientos políticos y sociales que las otras entidades.

El informe de control establece que, tomando en cuenta los valores pagados en el 2019, el costo promedio mensual de los seguros adquiridos para el periodo 2019 – 2021 es de S/ 419 846.78, lo cual multiplicado por tres meses (90 días) da un valor de S/ 1 258 572.21; monto que restado al monto de la contratación directa de S/ 3 234 218.78, resulta en un monto pagado en exceso por S/ 1 975 646.57, como consecuencia de la demora injustificada incurrida en la realización de los actos preparatorios del concurso público para la compra de pólizas 2021-2023.

Para los auditores de la Contraloría, estos hechos se originaron por el actuar negligente y la falta de supervisión y control del Equipo de Estudio de Mercado del Centro de Adquisiciones y Donaciones, quienes propiciaron la demora en la indagación de mercado en un período de 60 días hábiles y que resultó en la necesidad de realizar una contratación directa de pólizas de seguros para evitar el desabastecimiento del referido servicio.

El informe de control determina presuntas responsabilidades en dos exfuncionarios y una exservidora del Cenares, de los cuales dos tienen responsabilidad civil y administrativa, y uno tiene responsabilidad civil. Por ello, se recomienda al Director General del Cenares disponer el inicio de acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, mientras que al Procurador Público del Ministerio de Salud (Minsa) se recomendó dar inicio a las acciones legales civiles contra las personas involucradas en los hechos.