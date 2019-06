Contraloría: compra tardía de kits de abrigo afectaría a damnificados de heladas y friajes

Ante la temporada de heladas y friajes en las zonas alto andinas y en la Amazonía, la Contraloría General identificó situaciones adversas en la ejecución contractual de la adquisición de kits de abrigo para la atención de la población damnificada.

De acuerdo al Informe de Orientación de Oficio N° 008-2019-OCI/3901, una de esas situaciones adversas es la ejecución tardía de las adquisiciones de kits de abrigo en el presente año.

Esto generaría el riesgo de que se afecte la distribución de los kits de abrigo a las poblaciones más vulnerables por las heladas y friaje, específicamente a los adultos mayores de 65 años, en un período tentativo que va del 18 de abril al 26 de setiembre del presente año.

De la evaluación hecha a la información vinculada a los procesos de adquisición de kits de abrigo en el presente año, se advirtió que dos procesos de selección aún se encuentran en trámite, por lo que la entrega de los kits podría prolongarse.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha intervenido desde el 2012, mediante la Oficina de Defensa Nacional (ODN), la cual ejecuta la adquisición de kits de abrigo para ser entregados mediante la red de prefectos y subprefectos del Ministerio del Interior (Mininter) a la población más vulnerable.

Sin embargo, existe el agravante que en el 2018 no se realizó la entrega de los kits de abrigo N° 5 para la población adulta mayor de 60 años, “debido a que el contrato suscrito con la empresa Alpaca Color S.A.C., fue resuelto el 26 de julio del año pasado, sin que se efectúe ninguna entrega y tampoco se pudo atender mediante un proceso de contratación directa, dejándose de entregar 99,910 kits de dicha población beneficiaria”.

Pese a este antecedente, la adquisición de kits de abrigo para la intervención del 2019 no se convocó durante el último trimestre del año pasado por diversos motivos y la convocatoria de la licitación pública se realizó recién el 1 de febrero del presente año.

Adicionalmente, debido a las intervenciones de los postores durante la etapa de consultas y observaciones, el proceso se dilató más tiempo de lo previsto.

Por esta razón, la entrega de kits de abrigo a los beneficiarios podría prolongarse con respecto a los plazos de duración del fenómeno de heladas y friaje, y que la citada adquisición no cumpla de manera efectiva con la finalidad de abrigo a la población.

-Faltan padrones-

La segunda situación adversa detectada en el informe es la ausencia de rendición de padrones de entrega de kits de abrigo distribuidos en los años 2017 y 2018 a los beneficiarios, lo que genera el riesgo de que los bienes no hayan sido entregados a la población vulnerable y que eso se repita en el presente año.

Se ha constatado que en la atención de heladas y friaje del 2017 y 2018 existen saldos que aún no se han podido entregar, debido a la falta padrones proporcionados por parte de los prefectos y/o sub prefectos responsables de la distribución de los kits de abrigo, no obstante las diversas comunicaciones del MIMP con el Mininter, dado que esta actividad se realiza en articulación con este último ministerio.

Entre las recomendaciones del informe está hacer de conocimiento de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, las situaciones adversas identificadas con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional.

También se debe comunicar al Órgano de Control Institucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en la Orientación de Oficio.

Otra recomendación es disponer que la Secretaría del MIMP, en coordinación con el director de la Oficina de Defensa Nacional, establezcan los procedimientos y se adopten las medidas correctivas necesarias, a efectos de cautelar que los procesos de selección para las adquisiciones de kits de abrigo sean convocados con la debida anticipación (en último trimestre del ejercicio presupuestal anterior a la adquisición).

También que se efectúe el seguimiento sobre la falta de la entrega de los padrones de beneficiarios, a fin de garantizar que todos los bienes hayan sido distribuidos a los beneficiarios para afrontar la temporada de heladas y friaje.