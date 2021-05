A poco menos de un mes para la segunda vuelta electoral, los candidatos siguen presentando sus diversas propuestas a la población. Entre las más relevantes, son sin duda, las reformas en educación que el país necesita.

En este capítulo, el plan de gobierno de Perú Libre (ideario) en el cual postula Pedro Castillo, plantea construir y poner en funcionamiento una Universidad Estatal de Educación en cada región del país

“No se necesita formar tecnócratas que no mediten al servicio de quién ponen sus servicios, necesitamos revolucionarios que conduzcan sus esfuerzos profesionales al engrandecimiento de la patria”, se lee en el documento.

Sin embargo, especialistas consultados por Gestión.pe, consideran que, si bien la medida tiene una intención positiva, existen temas pendientes en las universidades públicas por resolver y aplicar esta propuesta sería un despropósito, sobre todo si se busca incentivar la educación superior tecnológica.

El exministro de Educación, Daniel Alfaro sostuvo que ampliar la oferta de universidades públicas es dispersar el esfuerzo, de tal manera que algunas puedan ser más competitivas para poder llevar educación y así muchas instituciones puedan abrir.

“Ahí veo el primer obstáculo para cumplir esa promesa: la falta de recursos. Si tuviéramos, es mejor concentrar una buena oferta y mejorar su calidad antes de continuar con su crecimiento”, indicó.

Manifestó que las universidades nacionales actuales deben cumplir con todas estas condiciones básicas de calidad e implementarse a nivel nacional para incrementar la oferta. “Debería ser más estratégico en dónde crece la oferta pública que hacer una promesa universal que no será posible aplicar”, sustentó.

Asimismo, aseguró que hay jóvenes que pueden desarrollar su potencial en un instituto tecnológico o técnico productivo en lugar de una universidad, con lo cual ampliar esta oferta es otro tema pendiente.

En tanto, Luis Lescano, presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo, indicó que existe un problema presupuestal para desarrollar mejoras en la calidad de las 49 universidades públicas licenciadas existentes en el Perú, una situación prioritaria. Además, dijo que crear más centros de estudios superiores de estas características sería un despropósito.

El especialista sostuvo que hay universidades públicas que, si bien han recibido el licenciamiento de la Sunedu en una primera etapa, todavía deben trabajar en algunas recomendaciones y requerimientos, lo cual en términos económicos se traduce en más de S/ 1,000 millones.

“Necesitamos aportar mil millones de soles para que cumplan las condiciones básicas de licenciamiento. Que se pretenda crear más universidades públicas en cada región no es posible ni tiene sustento, porque no guarda relación con la realidad. La propuesta no tiene sentido. No pueden con las que tienen, menos crear más, deberían reforzarlas y llevarlas a regiones”, añadió.

Frente a eso, propuso que una medida más realista sería fortalecer las universidades públicas actuales para permitirles el ingreso a provincias, pero sobre todo reforzar su calidad de infraestructura y educación.

“Si tengo que crear centros de educación superior lo que haría son institutos de educación superior tecnológica públicos emblemáticos, que estén en Lima, Cusco, Arequipa, Iquitos y diversas grandes ciudades del Perú. Apostaría por eso, porque no hay. La educación superior tecnológica tenemos una gran deuda”, afirmó.

Aseguró que falta trabajar en oferta de institutos de educación superior tecnológica sobre todo públicos, de buena calidad. “Si hay dos o tres es mucho. Se deberían crear este tipo de centros educativos que es lo que más se requiere actualmente y facilita el acceso al empleo”, concluyó.