Esta semana, el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anuló el proceso de admisión del programa de doctorado de Economía al detectarse irregularidades. En el proceso de admisión participó el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien incluso logró una plaza en el puesto 1 de ocho ingresantes.

De acuerdo a Jhon Valdiglesias Oviedo, director de posgrado de Ciencias Económicas de la Universidad San Marcos, Cerrón, quien tiene una sentencia por el delito de corrupción de funcionarios, ocupó el primer puesto debido a que “era el mayor” de los postulantes.

Además, Valdiglesias dijo que el expresidente del Consejo de Ministros y congresista de Perú Libre, Guido Bellido, también postuló pero no ingresó. “Siguiendo el tema de Cerrón, también postuló (al doctorado de Economía) Guido Bellido, también el señor León, puro (integrantes) de Perú Libre. Solo Cerrón ingresó y van a postular el siguiente ciclo ”, acotó.

El video de la sesión extraordinaria del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM del 5 de abril es público y en el minuto 50 se menciona lo de la postulación de Bellido, como se puede apreciar en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=697704518318844&t=2837%2F

Primer puesto

“¿Por qué quedó en el primer puesto Cerrón?, debido a que era el mayor (de los postulantes) los demás eran todos jovencitos. (Cerrón) Llenó su expediente, cuando los demás postulantes no lo hacen. Por eso terminó primero”, manifestó Valdiglesias.

Dijo que para estudiar un doctorado en Economía no se necesita una maestría en Economía, razón por la cual postulan profesionales de otras ramas profesionales. Un detalle -que se menciona en este Consejo de Facultad- es que se necesitaba una comisión especial que valide a los postulantes como ocurre en otros doctorados de la Decana de América.

“En el caso de la maestría no hay problemas, pero en los doctorados no, lo que es irregular”, mencionó el decano (e) Pedro Barrientos. Ante esta situación se tomó la decisión de anular el proceso de admisión del programa de doctorado de Economía para que se establezca también como requisito una maestría de Economía. “No es posible que los postulantes no tengan un conocimiento previo de micro y macroeconomía”.