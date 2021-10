Cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que dos sujetos aprovecharon que una mujer dejó su camioneta en la playa de estacionamiento de un centro comercial de la avenida El Polo (Monterrico), en Surco, para robar lo que había en el interior del vehículo.

Las imágenes difundidas por el noticiero América Noticias muestran que los desconocidos sin romper lunas o forzar las puertas lograron sustraer una tablet y tarjetas de crédito de la víctima. ¿Qué es lo que ocurrió?: usaron un inhibidor de señal que bloquea la alarma activada en el cierre de puertas del vehículo.

Es decir, con este pequeño aparato, los ladrones interfirieron la señal de la alarma y el auto quedó abierto, a su entera disposición. El último jueves, la Depincri de Surco de la Policía Nacional detuvo a dos ciudadanos de nacionalidad colombiana involucrados en este caso de hurto.

La institución indicó que es la primera vez que se incautan estos equipos en el Perú debido a que esta modalidad es común en países como Colombia y Chile.

Respecto a la captura de los delincuentes extranjeros revelaron que ambos fueron intervenidos en un supermercado de Miraflores cuando realizaban transferencias y compras valorizadas en S/6.600 de las tarjetas robadas de su última víctima. Se les incautaron cuatro celulares, dos inhibidores y droga.

Se trata de la presunta banda denominada ‘Los colochos del bloquers’ integrada por William Marín Ruger alias ‘Pelao’ con antecedentes en Argentina, y por Yercit Freddy Martínez Mayorga conocido como ‘Parcero’, con denuncias en Canadá. Ambos colombianos aparecen en el vídeo de la cámara de seguridad de Surco cuando se desplazaban en un auto plomo.

Los extranjeros, denunciados por hurto agravado, fueron trasladados a la primera fiscalía corporativa penal de Santiago de Surco.

La policía ya se comunicó con su par de Colombia para que se les brinde más detalles respecto a los antecedentes de estos dos sujetos en el país vecino. El comandante PNP José Tellez, jefe del Departamento de Investigación Criminal, informó que también se han reportado denuncias bajo esta modalidad en Miraflores por lo que recomendó a los ciudadanos a asegurarse que el vehículo está bien cerrado.

“Estos sujetos eligen lugares exclusivos donde hay mayor incidencia de vehículo de última gama como centros comerciales. Procuren no solo activar la alarma de seguro del vehículo sino verificar de forma manual que las puertas estén bien cerradas y en caso su auto no cierra no se retire de su vehículo porque alguien a unos metros podría estar con estos bloqueadores”, señaló.

