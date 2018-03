Congreso recibió nueva información bancaria sobre PPK y su entorno

El pasado viernes, la comisión Lava Jato no solo interrogó al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en Palacio, sino que también recibió nueva información que podría complicar mucho más al mandatario, que afronta su segundo proceso de vacancia.

El congresista Víctor García Belaunde indicó a Gestión que se trata de información bancaria que involucra a Kuczynski y su entorno, pero evitó ahondar en mayores detalles. No obstante, dos días atrás en RPP Noticias, adelantó que hay dos informaciones explosivas que aparecerán esta semana.

“(El documento) involucra a otras personas que también han sido mencionadas en las investigaciones y que han estado declarando en la comisión”, agregó.

Añadió que su grupo de trabajo analizará en el transcurso de la semana esta nueva documentación.

En la mira

García Belaunde también señaló que la comisión Lava Jato convocará a José Bernaola Ñufflo, chofer de PPK, y Gloria Kisic, secretaria del despacho presidencial, a fin de que expliquen los depósitos de dinero que hizo PPK a sus respectivas cuentas.

El grupo de trabajo, según el legislador, busca tener acceso a las cuentas bancarias de ambos personajes, para ver si hay algún desbalance.

De acuerdo con el informe de la UIF, entre los años 2004 y 2017, PPK recibió de su empresa, Westfield Capital, y de First Capital, de su exsocio Gerardo Sepúlveda, transferencias por más de US$ 3 millones, buena parte producto de las asesorías a Odebrecht.

Los depósitos

Según la UIF, Bernaola recibió dos depósitos de dinero en sus dos cuentas del BCP. En la primera cuenta se le depositaron US$ 457,789, mientras que en la segunda el monto se redujo a US$ 144,762.



En tanto, PPK transfirió US$ 90,316 a la cuenta de Kisic, quien es hermana del ministro de Defensa, Jorge Kisic.

Contradicciones

Por su parte, Karina Beteta reveló a este diario que PPK cayó en dos contradicciones cuando fue entrevistado por la comisión.



Recordó que Gilbert Violeta dijo a la prensa que los US$ 602,551 que recibió Bernaola fueron “para pagar los servicios del hogar” del presidente.

Sin embargo, de acuerdo a la parlamentaria, el jefe de Estado admitió ante la comisión que los pagos que hizo, y que aparecen en el reporte de la UIF, fueron por separado.



Es decir, PPK afirmó, según Beteta, que también pagó miles de dólares a veterinarios, a una cocinera, a un jardinero y a su secretaria. Todos estos trabajaron en sus casas de San Isidro y Cieneguilla.

Al detalle

Aunque la fujimorista no pudo precisar cuánto le pagó PPK a cada uno de sus trabajadores, Gestión identificó que, a través de consultas en Sunat y UIF, el presidente pagó US$ 87,655 a Jaime Villón Otárola y US$ 94,128 a Melisa Algendones Ameyda, por servicios de veterinaria.



Beteta adelantó que la comisión espera recibir información de la UIF sobre los mencionados para conocer si hay desbalances patrimoniales. A su juicio, estos pagos serían inusuales.

En otro momento, Beteta recordó que Violeta también dijo que PPK le pagó US$ 89,182 por asesorías legales.



No obstante, según la fujimorista, el jefe de Estado desmintió al oficialista en el interrogatorio. Este confirmó que el pago al vocero de PpK fue por su labor en la campaña presidencial.