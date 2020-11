La Comisión de Educación aprobó un dictamen que propone que se aumente la compensación por tiempo de servicios (CTS) de los maestros de 14% a 100% de su remuneración íntegra mensual al momento de su cese.

De esta manera, la CTS de los maestros sería igual a la de un trabajador del sector privado: un sueldo completo por cada año de servicio.

Se propone que el Ministerio de Educación utilice el presupuesto que ya tiene asignado, sin disponer de un presupuesto adicional del Ministerio de Economía. Este proyecto deberá ser debatido próximamente en el Pleno del Congreso para decidir si se aprueba o regresa al grupo de trabajo.

De esta manera, un maestro de la primera escala que trabaja de manera ininterrumpida por 30 años pasaría a recibir un promedio de S/ 69,003, mientras que actualmente solo reciben un aproximado de S/ 9,660.

Durante la sesión de la comisión, el legislador de Fuerza Popular, Marcos Pichilingue, se opuso a esta propuesta pues indicó que el Congreso no tiene iniciativa de gasto y que no cuentan con el respaldo del Ministerio de Economía.

“El Congreso no puede proponer proyectos con iniciativa de gasto, más aun si no hay el aval del Ministerio de Economía, en el dictamen no se especifica cuál es el el impacto económico. Este incremento es más de cinco veces del presupuesto que se tiene establecido. Además, no se expresa cuántos profesores serían los beneficiarios”, señaló.