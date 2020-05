El Congreso de la República aprobó por mayoría un proyecto de ley para que el contagio del COVID-19 sea reconocido como enfermedad profesional para todo el personal del sector salud. Así, las empresas del sector salud deberán responder por los costos y gastos que impliquen que un trabajador suyo se contagie de COVID-19 durante sus funciones.

Las empresas no solo deberán responder a nivel administrativo, sino también deberán responder a nivel civil o penal, si fuera el caso.Diversas bancadas como Acción Popular, Fuerza Popular apoyaron la iniciativa que inicialmente fue presentada por el partido Unión por el Perú.

Así, según señala la norma, el COVID-19 será incluido en la Sexta Disposición Complementaria de la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Saludo.

Esta ley fue exonerada de segunda votación por lo que el Ejecutivo recibirá una autógrafa para promulgar la misma. En caso sea promulgada, el Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 30 días para incluir al COVID-19 como una enfermedad profesional del sector salud.

Al respecto, Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, no considera que este proyecto sea correcto. Señala que el covid-19 “es una enfermedad común, no una ocupacional”, por lo que “puede ser contraída fuera del puesto de trabajo, sea en familia o en el mercado”. En ese sentido, considera que responsabilizar al empleador por una enfermedad común no es la vía a seguir.