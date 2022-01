La congresista de la bancada de Avanza País, Adriana Tudela, informó este jueves que ha presentado un recurso de habeas corpus para dejar sin efecto la inmovilización social obligatoria, conocida como toque de queda, que rige a nivel nacional, por considerar que restringe el derecho a libre tránsito de las personas y no tiene justificación.

“He presentado un habeas corpus solicitando la inaplicación del toque de queda. No hay evidencia de que evite o disminuya contagios. Al contrario, puede generar aglomeraciones. Esta medida, que restringe el derecho a libre tránsito de las personas, no tiene justificación”, escribió la legisladora en su cuenta de Twitter.

Tudela considera que la crisis sanitaria que vive el país debe atenderse con medidas menos restrictivas. “No podemos permitir que se recurra a esta medida sin ningún criterio de razonabilidad ni que se normalice la restricción de nuestros derechos sin límite temporal (665 días y seguimos contando)”, agregó.

De acuerdo a Tudela, el Congreso de la República no ha desarrollado de manera específica su control constitucional sobre el estado de emergencia, por lo que trabaja en un marco legal para el tema. Ante ello, consideró que debe haber un contrapeso a fin de evitar “el atropello arbitrario de nuestro derechos”.

“El control constitucional del E. de emergencia por parte del Congreso no está desarrollado de manera específica; estoy trabajando en un marco para ello. Hay situaciones que lo justifican, pero debe haber un contrapeso que evite el atropello arbitrario de nuestros derechos”, manifestó Tudela.

Horario de toque de queda

Actualmente la inmovilización social obligatoria rige desde las 00:00 horas hasta las 4:00 a.m. en Lima, Callao y otras 41 provincias del Perú, debido al incremento de casos por COVID-19 que coloca al Perú en un contexto de tercera ola.

El mencionado horario se aplica para el nivel de alerta alto en las provincias de Arequipa, Camaná, Islay, Huánuco, Leoncio Prado, Cajamarca, Jaén, Huamanga, Tacna, Jorge Basadre, Ilo, Mariscal Nieto, Ica, Chincha, Pisco, Palpa, Huancayo, Satipo, Chanchamayo, Tarma, Huaura, Cañete, Barranca, Huaral, Huarochirí, Lima, Provincia Constitucional del Callao, Piura, Talara, Paita, Sullana, Sechura, Morropón, Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, Santa, Huaraz, Cusco, La Convención, Urubamba, Trujillo y Pacasmayo.

Esta restricción entró en vigencia desde el 17 de enero y se prolonga hasta el 30 de enero del 2022. En las demás provincias del país que se ubican en el nivel de alerta moderado la inmovilización social obligatoria es desde las 02:00 hasta las 04:00 horas.

