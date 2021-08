La bancada de Renovación Popular eligió a Esdras Medina como su candidato a la presidencia de la Comisión de Educación. En esta entrevista, el legislador cuenta su agenda de trabajo.

¿Qué temas impulsará en la Comisión de Educación?

Impulsaremos tres proyectos de ley. Uno de ellos busca modificar la ley de carrera magisterial para incluir a los auxiliares, mientras que los otros buscan incluir obligatoriamente en los colegios, desde el nivel inicial, un sicólogo y un profesor de educación física.

¿Van a reunirse con el ministro Juan Cadillo?

A nivel de bancada, hemos solicitado una reunión con Juan Cadillo, quien es uno de los mejores ministros propuestos por el presidente Pedro Castillo.

¿Cuándo se instala el grupo?

Debe ser la próxima semana, entre el lunes y martes.

¿Se arrepiente de haber dicho que el fenómeno de El Niño costero era producto de un “castigo divino” y del “enfoque de género” en el currículo escolar?

Me reservo de declarar sobre mis opiniones, porque creo que ya no se debe polemizar sobre estos temas. Ahora debemos buscar una unidad en el país y esos temas ya no vienen al caso, hay que dejarlo ahí.

Pero no es un tema menor como para “dejarlo ahí”...

Depende de cómo lo vea usted. Yo no lo veo como un tema tan trascendental, creo que hay mayores temas a desarrollar.

¿Se debe cambiar el currículo escolar?

No es un tema que conversemos. Si hay que hacer cambios en su debido momento se hará, pero por el momento los cambios en el currículo escolar no están en nuestra agenda.

¿Qué opina de la Sunedu?

Considero que en algunos casos ha sido muy rígida con algunas universidades, pero con otras ha sido blanda. Hay que evaluar y romper con los monopolios que se han estado suscitando. Si es posible hay que fiscalizar cómo han realizado su trabajo.

¿Las universidades con licencia denegada deben tener una segunda oportunidad?

Sí. Estas universidades (con licencia denegada) deben tener una segunda oportunidad. Hay algunas que han sido cerradas, como la universidad José Carlos Mariátegui (Moquegua), que están en esa situación. Hay que analizar ello para ver cuál es la causa y la justificación.