Confiep: “Ministros tienen derecho a ser de izquierda o derecha, pero no a ser insensatos”

El presidente de la Confiep, Roque Benavides, recibe a Gestión en su oficina para conversar acerca de la expectativa del gremio sobre el Gobierno de Martín Vizcarra y la coyuntura. Mientras declaraba, se hacía público que Lelio Balarezo se entregaba a la justicia.

- ¿Cuál es su evaluación del Gobierno de Martín Vizcarra?

Ha sido una transición ordenada. Uno de los problemas que enfrentábamos era la falta de estabilidad política y que, realmente, el último año se habló mucho de “me quieren vacar” por parte de PPK y “me quieren cerrar el Congreso” por parte del Legislativo.

- ¿Vizcarra entra con mejores perspectivas que PPK en sus primeros días?

Sí. Si había un enfrentamiento entre la señora Fujimori y el señor Kuczynski, al faltar uno de ellos, ese enfrentamiento ya no existe. El Congreso es consciente de que tiene que trabajar de la mano con el Ejecutivo.

-¿Era inevitable la renuncia de PPK con los ‘kenjivideos’?

Antes de que renunciara PPK dije que lo que generaba más estabilidad era que Kuczynski termine su periodo porque para eso fue elegido. Sin embargo, tengo que reconocer que cuando salieron los “kenjivideos” ya no había forma de sostenerlo. Por lo tanto, la alternativa era que Vizcarra sea presidente.

- ¿Se decepcionaron que PPK termine su mandato acusado de corrupción por los casos Odebrecht y Westfield?

Tenemos que diferenciar el caso Lava Jato del caso PPK. Una cosa es haber hecho asesorías a Odebrecht en el 2004, y otra es que una vez destapado el caso de Odebrecht la gente pueda haber tratado con ellos. PPK tendrá que aclarar estas denuncias.

- Hay cuestionamientos contra algunos ministros por su ideología de izquierda…

No le tengo temor a las ideologías. Los ministros tienen el derecho a ser de izquierda o derecha, a lo que no tienen derecho es a ser insensatos. La sensatez es lo que exigimos a nuestros ministros. Esperamos que la señora del Midis o el señor del Mintra o la señora del Minsa, sean lo más sensato posible.

- ¿Este Gabinete es mejor que el de Mercedes Aráoz?

No comencemos con que son mejores o peores. Es lo que tenemos y con los que tenemos que trabajar. Creo que hay gente competente en el gabinete. De las pocas cosas que conozco del ministro d economía me da buena impresión. Al premier lo conozco de hace algunos años y me da buena impresión. Y que la cancillería tenga a un funcionario de carrera, también.

- ¿Vizcarra tuvo mejor mano política que PPK en sus primeros días de gobierno?

Sí, por las mismas circunstancias. La última campaña fue muy sangrienta y se dijeron cosas que nunca se debieron de decir. Hubo error de ambas partes. Ese, creo, no es el caso con Vizcarra. Entonces, el empieza con mejor pie, no cabe duda.

- El premier Villanueva pedirá facultades en dos materias: reconstrucción y tributaria ¿Es suficiente?

Quien sabe que lo que se pidió en el gobierno de Kuczynski fue una cosa que abarcaba muchos campos. Y el hecho de concentrarse en un par de puntos también marca una diferencia. Creo que hay un deseo del presidente Vizcarra de mostrar que hay un cambio y eso es valioso.

- ¿El voto de confianza ya está por descontado?

Absolutamente. Es un hecho. Si no le dan el voto de confianza se desprestigia el Congreso.

- ¿El Congreso debe tratar de la misma manera como lo hizo con PPK?

Creo que todo nació como un enfrentamiento de Fuerza Popular y el presidente PPK y me da la impresión que los ministros y el presidente decían: “me llaman demasiado al Congreso”. Tiene que haber un equilibrio en donde las comisiones tienen que pedir estrictamente lo necesario en cuanto a presencia de los ministros, pero los ministros tienen que tener a total vocación de ir.

- ¿Hay una alianza entre Martín Vizcarra y Keiko Fujimori por lo baja?

No creo que eso sea factible dentro del quehacer político, lo que creo es que el señor Vizcarra genera menos reacciones que el señor Kuczynski y el pleito fue con Kuczynski y evidentemente recibió muchos golpes de parte de Fuerza Popular y no estando él en la presidencia como que ya cunde la sensatez entre todas las fuerzas políticas.

- ¿Cuánto tiempo durará la luna de miel entre Vizcarra y Keiko?

Eso de luna de miel me suena para otras cosas (risas). Creo que lo que tiene que haber es un trato adulto entre las fuerzas políticas.

- ¿Esperan que este ambiente continúe hasta el 2021?

Espero que las cosas funcionen bien porque queremos que haya reconstrucción rápido, queremos tener éxito en los Panamericanos, queremos tener éxito de la economía.

- ¿El GORE también es un cambio con el Gobierno de Vizcarra?

Espero que sea una práctica normal y frecuente reunirse con los gobernadores regionales. Necesitamos descentralizar nuestro país.

- Los gobernadores señalan que hay burocracia en el MEF para financiar nuevos proyectos…

Tampoco existe mucha ejecución de su presupuesto. Por lo que vemos en estadísticas muchos gobiernos regionales no tuvieron la ejecución que debieron tener.

- El Congreso sacó una ley para que la Contraloría no lo fiscalice.

El Congreso sí podría ser fiscalizado por la Contraloría, pero también hay que reconocer que al contralor también lo ratifica el Parlamento, entonces también podría haber gente que diga que hay conflicto de intereses.

- El reglamento de la ley que reemplaza al DU 003 sale en los próximos días…

Sí, no se pueden parar las obras que estén en curso. Eso le hace daño al país. Hay que ver la forma inteligente para que las obras continúen. Hay que reconocer que en las constructoras no solo son cuatro o cinco accionistas, también están los trabajadores.

- El castigo entonces no debe ser contra las empresas…

No, sino contra las personas. En Panamá, por ejemplo, el Poder Judicial ha revisado y enjuiciado a los líderes de estas empresas y están con grillete, no sé por qué acá hay tanta prisión preventiva. Deberían de haber grilletes.

- ¿Está en contra la prisión preventiva?

No puedo estar de acuerdo con que el 52% de los presos en mi país no tengan una sentencia. Creo que la prisión es una medida extrema y no estoy de acuerdo con que Ollanta Humala y Nadine Heredia estén en la cárcel con prisión preventiva. Deberían enfrentar sus procesos con libertad y comparecencia.

- ¿No le genera desconfianza que los magistrados del TC no hayan abierto el sobre con el voto de Eloy Espinoza-Saldaña?

Supongo que los votos son personales y que el señor Espinosa no debería estar de vacaciones. Cuando estoy con algo urgente en Buenaventura no viajo. Tampoco entiendo por qué no hay fallos electrónicos ¿Por qué no votan electrónicamente? En ese caso ya no estarían presentes, pero que voten directamente, no un sobre cerrado que se podría cambiar. El señor no puede estar de viaje y dejar a una familia sin sus hijos..

- ¿Cómo debe enfrentar este Gobierno los conflictos sociales?

El Gobierno y el pueblo deben estar juntos en el terreno y, por supuesto, con diálogo. Nos deberíamos concentrar en sacar Tía María y Michiquillay.

- ¿Se arrepienten de haber organizado una campaña por la inversión en el 2011?

No, en lo absoluto. Era una campaña a favor de la empresa privada. Notamos una desorientación que el público no entendía de las bondades que significaba la promoción de la empresa privada. Los spots lograron que el señor Ollanta Humala y su mentor Mario Vargas Llosa cambien de postura. Firmaron un compromiso que, finalmente, lo llevó a ganar las elecciones.

- Pero ustedes apoyaron implícitamente a Keiko Fujimori…

No. Lo que es concreto es que Humala cambió de posición y fue un gobierno mejor. No hay nada de qué lamentarse. Es un absurdo haber metido a Ricardo Briceño y a la Confiep en el manejo de la campaña presidencial de la señora Keiko Fujimori.

- ¿A partir de este caso Odebrecht, Confiep piensa seguir haciendo campañas?

De todas maneras, ¿cual es el objetivo principal de la Confiep? Promover la empresa privada.

- Es decir, ¿si aparece otro candidato antisistema en el 2021 harían otra campaña?

No solo si aparece, y si no aparece también. Espero poder hacer otra campaña en los próximos meses. Nuestra imagen ha sido golpeada.

- Gregorio Santos quiere ser candidato presidencial para el 2021… ¿se sentaría a conversar con él?

A Santos lo he visto dos veces en mi vida, las dos veces me ha dejado con la mano estirada, no he cruzado ninguna palabra con él. Tiene derecho a tener su posición política. No somos enemigos, puedo ser adversario. Creo que está equivocado cuando dice que no hay que sacar adelante los proyectos mineros.

- ¿Con Verónika Mendoza?

Nunca la he visto. Nunca hemos hablado. No sé si podríamos dialogar, las posiciones afloran en campaña, habrá que ver. Tendré que escucharla.

- ¿Y con Marco Arana?

Es un hombre que si lo he visto un par de veces. Siempre saluda cortésmente. Creo que tiene buenas formas. A veces no lo logro entender qué cosa es lo que busca, pero es un peruano más y respeto su posición.

- ¿Entonces sí podrían invitarlos a un evento de Confiep para dialogar?

Siempre me van a tener a disposición, no tengo ningún problema. Lo que no puedo hacer es dejar con la mano estirada a nadie.