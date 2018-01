Confiep: Debió convocarse a las fuerzas políticas y no solamente a sus individuos

Son ocho los nuevos ministros en el gabinete Aráoz, que el presidente de la República denominó de la “reconciliación”. Sin embargo, más allá de los nombres, desde el sector privado, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Roque Benavides, cuestionó que estos no hayan sido escogidos luego de un diálogo con los partidos políticos.

“Este gabinete ha generado un poquito menos de reconciliación de lo que uno hubiese esperado, porque lo que debía hacerse es convocar a las fuerzas políticas y no a individuos que pertenezcan a otros partidos políticos, que llevan a expulsiones y estas cosas que estamos viendo”, afirmó.

Es por ello que Benavides instó al mandatario a que asuma el liderazgo para lograr convocar institucionalmente a los partidos políticos y no solo a los individuos de estos, como sucedió en la conformación del Gabinete.

El líder empresarial considera que sí es posible que el presidente Kuczynski logre conversar con Fuerza Popular, Frente Amplio, Nuevo Perú, APP, el Apra y Acción Popular, porque cree que el diálogo es la única manera de lograr la reconciliación que busca el mandatario.

“Creo que todos los partidos políticos tienen una responsabilidad con el país y tiene que poner por delante el interés del país y dialogar, porque el presidente de la República del Perú es el señor Kuczynski, nos guste o no nos guste. Los partidos políticos representan a una masa electoral; les guste o no les guste tienen que ponerse de acuerdo y yo no veo otra manera”, dijo.

Más reacciones

Otros empresarios también opinaron sobre los cambios en sus respectivos sectores. Sobre la salida de Cayetana Aljovín al frente del Ministerio de Energía y Minas y su reemplazo por Ángela Grossheim, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), Luis Marchese, señaló que la nueva autoridad enfrenta retos en cada uno de los subsectores a su cargo.

En minería, remarcó que el reto de Grossheim es lograr “sacarle el jugo” a esta nueva oportunidad que se le presenta al Perú con la subida de precios de los minerales, y con el revitalizado interés que están surgiendo por invertir en minería.

En el caso de hidrocarburos, ya hay una iniciativa en el Congreso para establecer una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, que esperamos pueda revitalizar este sector, anotó.

En el caso de energía, esperamos se puedan terminar, como el reglamento ambiental eléctrico, mejorar la calidad del servicio de energía regulada en provincias, para que las empresas distribuidoras entreguen una energía de la misma calidad que en Lima.

Y una tarea pendiente sobre todo, es analizar con mucho cuidado la situación actual del mercado eléctrico, donde hay una sobreoferta fruto de una legislación que, seguramente, debe ser revisada desde sus raíces.

Por su parte, el segundo vicepresidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), José Naranjo Correa, destacó que la nueva ministra de la Producción, Lieneke Schol, “es una profesional competente”.

Entre los temas urgentes que espera Schol resuelva, señaló que uno de ellos es el de la simplificación administrativa que debe continuarse, así como la generación de normas y políticas a favor de la inversión, ya que sigue siendo difícil hacer negocios en el Perú.

Naranjo señaló que es necesario que el Produce sea gestor de reformas como la laboral y tributaria.

Continuidad de Claudia Cooper en el MEF garantiza lineamientos económicos

Uno de los ministerios en el que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, no realizó cambios es el de Economía y Finanzas.

Aquí se mantuvo a Claudia Cooper, hecho que fue destacado por el economista jefe del BBVA Research, Hugo Perea.

Si bien afirmó que en el proceso de conformación del nuevo gabinete no existían riesgos de que se cambien los lineamientos generales de la economía, como la estabilidad macroeconómica o solidez fiscal, el hecho de que Cooper continúe en el cargo, ratifica que esos lineamientos continuarán.

“Ella ha venido haciendo esfuerzos para hacer más expeditivo el gasto público, mejorar la coordinación entre diversas entidades del Estado para agilizar la ejecución, que eran los temas que se estaban pidiendo”, dijo.

Sin embargo, Perea advirtió que la limitante con la que debe luchar Claudia Cooper es el poco espacio que tiene para realizar reformas. En los meses anteriores no se logró por la confrontación política y de aquí en adelante, aún no se sabe cuál será el nuevo escenario en el que se encuentre.

Otro de los ministros que se mantuvo en su cargo fue Eduardo Ferreyros, quien se mantiene como titular de Comercio Exterior y Turismo.