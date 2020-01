El Decreto de Urgencia N° 017 - 2020 emitido por el Gobierno el último fin de semana pone en riesgo la renovación de licenciamientos de los Institutos de Educación Superior (IES) que ya lograron pasar este proceso, alertó la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

Dicho decreto establece modificaciones a la Ley de institutos y escuelas de educación y de la carrera pública (Ley N° 30512), y respecto al proceso de renovación del licenciamiento si bien se eleva de 90 a 120 días hábiles el plazo de evaluación de las solicitudes de renovación, se señala que si transcurrido ese periodo no se emite el pronunciamiento correspondiente, se aplicará el silencio administrativo negativo, en otras palabras, se entiende que el pedido para la renovación fue desestimado.

"La no renovación de la licencia origina la imposibilidad de continuar prestando servicios educativos, procediéndose a la cancelación de los registros correspondientes, así como el inicio del cese de las actividades del IES, Escuelas de Educación Superior (EES), programa de estudios o filial", señala la norma emitida por el actual Gobierno.

Así, este DU cambia la normativa anterior que para este proceso aplicaba el silencio administrativo positivo, es decir, si no se recibía alguna respuesta se entendía que la renovación fue aprobada.

Al respecto, la presidenta de la Confiep, María Isabel León, afirmó a Gestión.pe que esta modificación perjudica a todos los institutos que ya obtuvieron su licenciamiento y que al 13 de enero de 2020 -según el Ministerio de Educación (Minedu)- suman 68 a nivel nacional.

“La licencia de los institutos ahora es de 6 años y hay muchos que ya van a llegar a los 2 años. Cuando van a pedir la renovación, en caso el funcionario esté desbordado de expendientes, el hecho que no conteste hará que no se retome (la licencia) y eso va en contra, no respeta el debido procedimiento”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que espera que el nuevo Congreso revise los decretos de urgencia emitidos entre finales del 2019 e inicios del 2020 para asegurar que no haya indicios de legalidad que afecte el desarrollo de las actividades del sector privado, tales como este caso que involucra el sector educación.

Cierre de institutos

Por su parte, Asiste Perú -asociación que reune a los principales institutos y escuelas de educación superior privadas del país- señaló que con la aplicación del silencio administrativo negativo para la renovación de licenciamientos, en la práctica significa que al no tener una contestación oportuna de un funcionario se procederá al cierre del instituto o la escuela básica superior de forma automática.

“La denegatoria del licenciamiento institucional de un instituto o escuela básica debe estar basada en sólidos argumentos técnicos tales como el incumplimiento de las condiciones básicas de calidad establecidas por la ley, como bien lo viene aplicando la Sunedu, y no por un tema de ineficacia de la gestión administrativa por parte de la autoridad responsable de este proceso”, señala el gremio en un comunicado.