Dos becarias del Concytec denunciaron que dicha institución no ha abonado hasta el momento el pago anual de los estudios de postgrado que vienen realizando en diversas universidades del extranjero.

Giuliana Loyola, becaria de Concytec en Australia, indicó a Exitosa Noticias que la fecha del abono mensual en la Universidad de Queensland venció en junio y dicha casa de estudios le dio como plazo final el 1 de noviembre.

“Tuve que solicitar a Concytec que me dé una carta para la universidad pidiendo que se me extienda la fecha de pago y me han recibido hasta el 1 de noviembre. Si es que el pago no llega para el 1 de noviembre, me cancelan la matrícula, suspenden mi visa y tengo un par de semanas para dejar el país”, afirmó.

"No nos dan explicaciones de por qué. El último comunicado es que desde agosto se están haciendo los trámites y solicitando los recursos para la transferencia. Este es un tema recurrente, es mi tercer año en Australia y siempre todos los años hemos tenido este tipo de problemas. Ha sido un retraso mayor, me imagino por la coyuntura política", añadió.

Loyola, quien lleva un doctorado en biotecnología en Australia, explicó que ella y otros seis becarios enviaron una carta a la presidenta del Concytec, Fabiola León-Velarde Servetto, solicitando regularizar los pagos.

"Yo ya he hecho todo lo humanamente posible acá. He intentado hablar una vez más con la universidad, de hecho voy a seguir apelando a exponer mi situación, aunque la respuesta final fue: 'no podemos darte más [plazo] porque ya te hemos dado desde julio esta prórroga'. Ahorita estamos viendo alternativas, estoy acá buscando préstamos o usar créditos, lo cual me da estrés propio de la actividad académica y eso es lo que no queremos para futuros beneficiarios", enfatizó.

Por su parte, Joselyn Pérez, estudiante del doctorado de Virología de la Universidad de Liverpool, expuso, a través de un video el mismo problema con el Concytec en Inglaterra.

"Nuestra principal preocupación respecto al retraso del depósito de nuestras becas es el pago de pensión de la universidad, el alojamiento y la manutención en general, por lo que solicitamos a las autoridades pertinentes puedan resolver nuestros casos a la brevedad posible", señaló.

Cabe indicar que las becas que otorga el Concytec a jóvenes peruanos cubren el alojamiento, transporte, alimentación, materiales de estudio y todo lo concerniente al pago por estudios en las universidades extranjeras.