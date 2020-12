Los conciertos de géneros musicales bailables, como la salsa y la cumbia, se regirán por protocolos sanitarios específicos, que serán estrictos en evitar el contacto físico entre las personas, según indicó este lunes el director de artes del Ministerio de Cultura (Mincul), Carlos La Rosa, a Exitosa.

Para este tipo de eventos musicales, se evaluarán condiciones más rigurosas como el que los asistentes se mantengan sentados o en un espacio determinado, sea al interior de un local o en un campo abierto, ya que los bailes involucran un peligro de contagio, según explicó.

“Si bien es cierto si se pueden hacer conciertos, no es que uno pueda ir y comprar bebidas alcohólicas, o va a moverse, abrazarse, eso no se puede. El organizador cuya dinámica de producción es conciertos donde el público está de pie, cerca y baila, sin duda, (debe saber que) eso no se va a reconocer en este protocolo, porque este tipo de comportamientos no se contempla”, indicó.

En ese sentido, aseguró que los eventos donde sí se pueda garantizar que las personas estarán en sus asientos designados o en un espacio determinado, tendrían las condiciones para realizarse.

Sobre los eventos de cumbia y salsa, señaló que “son delicados, porque la naturaleza y lógica de esos eventos indica que la gente esté en movimiento, que la gente baile”.