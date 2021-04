La Asociación de Concesionarios del Transporte Urbano (ACTU), Ángel Mendoza, consideró que los reclamos que piden las empresas de transporte que acatan un paro este miércoles “no tienen sentido” pues la Autoridad para el Transporte Urbano (ATU) no puede otorgar la autorización para su funcionamiento por cinco años sin condicionamientos. Explicó que esto requeriría de una ley del Congreso.

“De los seis gremios, solo cuatro están acatando el paro, son los del Callao. Exigen estabilidad de cinco años y renovación automática. Es un reclamo sin sentido porque esto depende del Congreso de la República, no de la ATU. Hay un proyecto de ley para que ATU pueda dar autorizaciones sin condicionamientos”, aseveró.

En esa línea dijo que los gremios que están en este paro son del Callao y no buscan mejorar el servicio que brindan sino que se legalicen sus prácticas informales. Señaló que en los últimos 10 años estas empresas no han invertido en mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, entre otras cosas.

“El callao tenía un descontrol de autorizaciones, detrás de los gremios del Callao hay combis y coasters, no tiene sentido la paralización pues la ATU no puede renovar automáticamente. Ellos dicen que quieren cumplir requisitos pero en 10 años no han renovado nada, no han mejorado las condiciones laborales de sus trabajadores”, indicó,

Es preciso indicar que la Asociación de Concesionarios del Transporte Urbano administran los servicios de los Corredores complementarios que circulan por Lima. Este servicio sigue funcionando de manera regular.

-ATU señala que el paro es parcial-

Miguel Villegas, director de Integración y Recaudo de la ATU, estimó que unas 37 empresas son las que han acatado la medida de suspender el servicio de transporte público.

“Nosotros estimamos que de los seis gremios [que atacan el paro] solo el 37 empresas de las 375 empresas han dejado de operar que representan 49 rutas de las 511 y aproximadamente 2 mil buses que no están prestando servicio en Lima y Callao”, indicó para América Noticias.