A cuatro meses para concluir el año escolar, el Ejecutivo anunció que a fines de agosto se dará a conocer la estrategia contra la deserción escolar, a fin de recuperar a los alumnos que dejaron el colegio durante la emergencia sanitaria. Se estima que unos 300,000 los escolares fuera de educación básica regular.

Martín Benavides, ministro de Educación, aseveró que para esta fin se está convocando a la sociedad civil para diseñar propuestas.

“Es una gran movilización, en la que estamos convocando a diferentes actores de la sociedad civil para que nos ayuden a recuperar a los escolares que desertaron a causa de la emergencia sanitaria”, dijo.

Teniendo como telón de fondo la recesión económica y el desempleo, ¿qué estrategias se podrían implementar a cuatro meses de concluir el año escolar?

Paul Neira, miembro del Consejo Nacional de Educación, comentó a Gestión.pe que uno de las grandes preocupaciones -que se acentuó este año con la pandemia- es el riesgo del abandono escolar.

“Ahora los alumnos no van a ir a un espacio físico como es el colegio, que en cierta medida era una forma de contención para evitar un aumento del casos de abandono. De acuerdo al Minedu serían unos 300,000 los escolares fuera de educación básica regular, que en términos porcentuales es el 5% de la población escolar que estudia en un colegio público, tomando en cuenta que son casi 6 millones los estudiantes de colegios del Estado”, explicó.

No obstante para Neira no queda claro la fuente usada para la estimación del Minedu del número de estudiantes que dejaron la educación básica regular.

“Habría que ver cuál su fuente ya que podrías estar subestimada, que sea mayor el número, o sobreestimada, que sea menor, para en función a ellos diseñar las líneas matrices para recuperar a los estudiantes. Una preocupación que tengo es cómo medir si efectivamente si el estudiante recuperado, regresa a clases y si se mantiene a lo largo del tiempo dentro de la estrategia Aprendo en Casa”.

Ante ese desafío plantea dos caminos concretos para recuperarlos y mantenerlos en el tiempo, usando para tal fin la tecnología.

“Hay un elemento que no se está valorando en su real dimensión. Cuando se revisa la data del Minedu de Aprendo a Casa se observa que el 96% de los padres de familia declaran que sus hijos tienen contacto con su profesores a través del whatsapp. Por lo que se podría usar esta herramienta tecnológica para contener la deserción y cómo forma de comprobación de que el estudiante recuperado de un abandono escolar inicial. Esta es una herramienta de baja tecnología, pero de mucha eficiencia”, acotó.

“Por el whatsapp el profesor puede alentar a los estudiantes para que no abandonen el colegio y a la vez hacer seguimiento. Darle feedback, acompañar a los estudiantes y si no responde a los mensajes de whatsapp saber si la razón es porque no pagaron el servicio de internet o si es que está abandonando para contactarse con el padre de familia y evitar que ello ocurra. Esta es una metodología de muy bajo costo. Lamentablemente no lo estamos viendo, pese a que la data del propio Minedu”, agregó.

A la par podría organizarse a un grupo de profesores en cada una de las Direcciones Regionales de Educación de las 25 que existen, para que llamen constantemente a los estudiantes para alentarlos a no dejar la escuela.

“Es una especie de call center en las Direcciones Regionales de Educación para que estén llamando permanente a los estudiantes para alentarlos a que no abandonen el colegio y a su vez efectuar el acompañamiento respectivo para que ello no ocurra”. El especialista consideró que ambas estrategias serían efectivas en zonas donde exista cobertura de internet, especialmente en zonas urbanas.

En cambio en las zonas donde no exista cobertura, la solución estaría relacionado al contacto directo entre docentes y estudiantes.

“En esta estrategia hay que tener mucho cuidado. Primero por el tema sanitario, tomando en cuenta que según la Derrama Magisterial habrían cerca de 200 docentes fallecidos producto del COVID-19 y muchos de ellos se contagiaron al recoger tareas y entregar material. En esos espacio que el trabajo es más de hormiga lo primero que debería hacer el Estado -desde el Minedu- es asegurarles equipo de bioseguridad a los docentes que hagan seguimiento y asegurar un nivel de viáticos o condiciones logísticas ya que mucho del ejercicio que han hecho los docentes ha sido con su dinero”, aseveró.

Neira recordó que Minedu anunció que iba a asegurar a los docentes del Estado el servicio de internet (megas) por cuatro meses y medio por lo que tiene la capacidad para dotar estas iniciativas. “En las circunstancias actuales se está recuperando a un estudiante no para que vaya a un salón de clases, sino para que se siente a ver Aprendo en Casa”.

¿Y la estrategia para la deserción en colegio privados? Sobre el particular, el especialista consideró que no queda claro en las cifras del Minedu si esos 300,000 es la deserción estimado en escuelas públicas o también se incluye la privada a raíz del COVID-19.

“No queda claro, lo que sí hay que remarcar es que la responsabilidad del ministro no solo se circunscribe a estuadiantes de colegios nacionales sino para todos, incluyendo para los de colegios privados. Esperaría que esos 300,000 sea de ambos ya que el fenomeno de la deserción pasa en el servicio público y también en el privado”.

Dato: La deserción escolar antes del COVID-19 rodeaba el 9% al año. “Si tengo permanente 100 estudiantes sentados, salen 9, quedan 91. No queda claro si es que de los 91 que quedan se ha aumentado la deserción a 5% o es 5% respecto a los 100 estudiantes. Calculo que de los estudiantes que se han matriculado se ha perdido el 5%”.

