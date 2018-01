Comisión Madre Mía pone en la mira a 43 magistrados que vieron el caso

Por Valeria Fuertes Saboya

valeria.fuertes@diariogestion.com.pe



En mayo del año pasado, el pleno aprobó crear un grupo para investigar el caso Madre Mía, a cargo de Héctor Becerril, integrante de la Comisión de Fiscalización.

Hoy, ocho meses después, el grupo ya avanzó “el 70% de la investigación”.

En conversación con Gestión, el fujimorista aseveró que la comisión tiene en la mira a 43 magistrados, entre jueces y fiscales.

“No son magistrados únicos, pues el número varía, depende de la sala, compuesta por tres magistrados, y la Suprema, por cinco. Imagínate, hay cerca de 43 fiscales y jueces implicados, citar a todos ellos es un imposible, si cito a todos demoraría hasta julio. La idea es seleccionar a los más relevantes”, detalló.

En ese sentido, precisó que estos magistrados llevaron la investigación del caso Madre Mía.

Precisamente, hoy la comisión Madre Mía citó a tres magistrados, a su sesión reservada. Sin embargo, Becerril detalló que solo uno de ellos asistirá.

En otro momento, el legislador se mostró confiado en presentar el informe final en marzo.“No quiero solicitar una prórroga al pleno”, enfatizó.

Cabe recordar que el grupo congresal investiga las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y asesinatos en la base antisubversiva Madre Mía, que estarían relacionados al expresidente Ollanta Humala.

Esquemas

Luego de terminar las indagaciones a magistrados, Becerril comentó que estructurarán el informe final. No obstante, comentó que el esquema general está dividido en tres partes.

“Conforme vamos cerrando los círculos, avanzaremos con las estructuras del informe. Y en caso llegue más información, mientras dure la indagación, simplemente lo acopiaremos”, contó.

Respecto al informe sobre el caso de la muerte de Emerson Fasabi, extrabajador de Humala y Nadine Heredia, el congresista sostuvo que está en la última etapa.

“Nosotros hicimos un acopio de información, luego tomamos testimonio a implicados, incluso fuimos al (penal) Barbadillo para hablar con Humala, que se acogió al silencio, y Nadine, pero al final dieron detalles. Que ellos no hablen no implica que no podamos llegar a un conclusión”, expresó.

No quiso precisar cuáles serán las acciones, pues su compañero de bancada Rolando Reátegui es quien está a cargo.