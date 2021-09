Jhaec Darwin Espinoza, presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso, afirmó que el grupo parlamentario solicitará la remoción del directorio de Sedapal si no cumple con reponer el servicio de agua potable en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), este miércoles 15 de setiembre.

Como es público, desde el 4 de setiembre se cortó el suministro debido a un aniego.

“No podemos permitir que nos sigan paseando. Si ya nos han dicho siete días, y luego el día miércoles. Entonces el día miércoles, se tiene que cumplir con esa fecha. Entonces, si ellos no cumplen, estaríamos solicitando la remoción del directorio de Sedapal”, remarcó el legislador para Canal N, luego de sostener una reunión con el representante de vecinos del citado distrito.

“Este problema no viene de este gobierno sino de años atrás. Responsabilizar a un ministro que tiene un mes en el cargo sería irresponsable. Los que sí son responsables son los responsables de Sedapal que tenía que prever esta situación”, añadió.

En otro momento, Espinoza Vargas anunció que van a solicitar que se declare en emergencia sanitaria el distrito de San Juan de Lurigancho. Además, detalló otros acuerdos en beneficio de los vecinos de la jurisdicción afectados por aniegos, y restricción del servicio de agua.

“Conformar la mesa de trabajo no en el Congreso sino en San Juan de Lurigancho para que no solo los congresistas sino representantes de los involucrados puedan ver lo que ocurre. Además, vamos a solicitar el contrato de la obra que se ejecuta en este tramo porque no se tiene una fecha exacta de cuando terminen estos trabajos. Vamos a solicitar que se declare en emergencia sanitaria San Juan de Lurigancho porque este colector ha colapsado”, indicó el congresista.

Esta mañana decenas de vecinos de SJL llegaron hasta los exteriores del Congreso de la República para que la comisión de Vivienda y Construcción, pueda escuchar sus quejas y encontrar una solución.

-Este miércoles volverá el agua-

Al respecto, el presidente del directorio de la empresa Sedapal, Francisco Dumler Cuya, reiteró que el servicio de agua potable en el distrito de San Juan de Lurigancho se repondrá dentro de 72 horas, es decir, este miércoles 15 de setiembre.

Indicó que una vez reestablecido el servicio, este podría demorar hasta un día en que se recargue y llegue el bombeo a las partes más altas del distrito. “Nosotros no vamos a abandonar el reparto de agua con cisternas hasta que el último poblador de San Juan de Lurigancho, que tiene conexión domiciliaria, tenga este servicio en su casa”, aseguró en entrevista a RPP Noticas.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, afirmó que mañana, miércoles 15 de setiembre, deberá restablecerse el servicio de agua en San Juan de Lurigancho, tal como lo anunció Sedapal.

“Acabamos de coordinar con los ingenieros. El tema es bastante complejo, pero, sin embargo, hay una gran probabilidad de que el día de mañana se esté normalizando [el servicio de agua] Mañana estaremos a las 7 de la mañana, para asegurarnos que sea así”, indicó a Exitosa.

-Aniegos en SJL-

El último sábado 4 de setiembre se produjo la rotura de una tubería que causó un gran aniego en el cruce de las avenidas Tusilagos y Próceres de la Independencia, en SJL, motivo por el que se cortó el suministro de agua.

Tan solo el domingo 12 se reportaron dos nuevos aniegos en el distrito. Uno ocurrió en el cruce de las avenidas San Martín y Canto Grande, mientras que el otro se registró en la intersección de las avenidas Los Duraznos y El Sol.

En tanto, la mañana del lunes 13 se registró un nuevo aniego en la zona 3 del asentamiento humano Huáscar.

Mientras que la noche del lunes, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho informó sobre un nuevo aniego en las inmediaciones del paradero 7 de Huáscar.

