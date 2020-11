El integrante del denominado Comando Vacuna Carlos Neuhaus sostuvo que el Perú tiene asegurados al menos 15 millones de dosis de las candidatas a vacuna contra la COVID-19. Indicó que en diciembre llegarán al país 50,000 dosis de la vacuna de Pfizer y 1.5 millones en el primer trimestre del próximo año.

“Nosotros tenemos 9.9 millones de vacunas de Pfizer y la de Covax Facility que aproximadamente pueden ser unos 6 millones de vacunas. Entonces, no tenemos mucho. Hoy salieron unas declaraciones del doctor Castillo de que estamos por cerrar con otra vacuna, pero por confidencialidad no podemos decirlo”, dijo en entrevista con RPP.

Agregó que la dificultad que se presenta con Covax Facility es que las vacunas llegarían recién en la mitad del próximo año. “De Pfizer (...) en el primer trimestre estarían llegando 1.5 millones y 50 mil dosis ahora en diciembre. Estas vienen con su sistema de frío”, adelantó.

No obstante, destacó que la compra de vacunas es solo uno de los retos a los que se enfrenta el país para inmunizar a sus habitantes.

“Traer las vacunas es un reto. Estaba conversando con la gente de DHL, que esta agencia mundial de transportes y me dice que prácticamente todos los vuelos para las vacunas están más o menos comprometidos. Las capacidades de frío, en el Perú, creo que todavía no las hemos definido, no hay mucha información al respecto, pero lo que podemos indagar por terceras personas es que no hay suficientes”, manifestó.

Señaló que ya hay 9 mil millones de vacunas comprometidas en el mundo con los países, la mayoría con países desarrollados, pero también países vecinos. En ese sentido, sostuvo que Perú avanza más lento que otros países.

Añadió que el país aún está en conversaciones con otros laboratorios y farmacéuticas para adquirir dosis de otras candidatas a vacunas.

“Con Pfizer y Covax Facility, menos mal, esto se cerró antes de que ocurrieran todos estos líos. Yo tengo acá una lista de, por ejemplo, con quienes ha habido contacto: con AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Moderna, Novavac, Covaxx, Sinopharm, Johnson & Johnson, etc. Con todos estos se ha tenido conversaciones. Creo que es un momento para recuperar el tiempo perdido. […] Incluso son la vacuna rusa también ya se ha tenido reuniones”, indicó.