Un tema pendiente en el sector educación es el retorno a las clases presenciales el próximo año. Hace unos días -incluso- el ministro de Educación, Martín Benavides, deslizó la posibilidad que se retomen las clases presenciales en los colegios en marzo del 2021.

“Plantearemos la meta de iniciar las clases presenciales en marzo, pero eso depende de todos. No vamos a regresar a lo mismo, tendremos mucha flexibilidad. Empezaremos el protocolo desde ahora”, dijo el titular de Educación el último domingo.

En ese contexto, los colegios privados -en la última reunión sostenida con Benavides- le manifestaron su desacuerdo con esta posición ante la alta probabilidad de contagio de COVID-19 entre estudiantes, docentes y personal administrativo, a lo que se suma la ausencia de un protocolo de bioseguridad consensuado .

“No entendemos la intención de fondo (del Minedu). Ha preocupado muchísimo a la comunidad educativa estas declaraciones del ministro. La única explicación para estas declaraciones es la alta deserción escolar, problema que -aparentemente- no pueden enfrentar por lo que una solución inmediata es que vuelvan a las aulas. En la última reunión que sostuvimos con el ministro le manifestamos que primero estaba la salud de los alumnos, sus familias y nuestros docentes, por lo que -le reiteramos- mientras no haya seguridad sanitaria, no vamos a volver (a las aulas) ”, comentó á Gestión.pe Jorge Camacho, vocero de la Alianza de Escuelas Privadas (AEP) y director del Colegio Los Álamos.

Recordó que los colegios privados -desde que empezó la pandemia- implementaron las clases virtuales por lo que no hay premura por volver a las aulas. "Hay una consenso en ese sentido”, dijo.

En la reunión sostenida entre los colegios privados y el ministro Benavides, este les manifestó -agregó Camacho- su deseo de iniciar las clases presenciales el 2021, pese a que no hay protocolos establecidos. “Quería alentarnos para que empecemos nosotros, incluso deslizo la posibilidad de que si alguno quisiera implementar clases presenciales como una especie de piloto, lo haga a fin de año. Lo que está totalmente descartado, de nuestro lado”, subrayó.

Anotó que en el encuentro, el ministro es consciente de los riesgos que generarían las clases presenciales y que la vacuna no va llegar hasta fines del primer trimestre del 2021 -en el mejor de los escenarios-, la que tampoco va ser en cantidades altas, ni está claro si los niños serán los primeros en ser inmunizados.

“ Tanta incertidumbre ha generado que algunos colegios del Consorcio de Centros Educativos Católicos han tomado la decisión de alargar las clases virtuales a todo el 2021”, anotó.

-Las clases del 2021 y las pensiones-

Camacho indicó que la mayoría de colegios privados tienen claro que para marzo 2021 las clases seguirán siendo virtuales, la que se extenderá hasta julio 2021. “De ahí ya se analizará la situación para tomar la decisión de continuar la educación virtual todo el año o reiniciar la presencial. Ello dependerá de si para entonces bajaron o ya no se registran más contagios o ya hay una masiva campaña de vacunación contra el COVID-19”.

¿Qué pasaría con los colegios del Estado? El vocero de la Alianza de Escuelas Privadas (AEP) comentó que -en la reunión con Benavides- este les manifestó su deseo de que las clases sean semipresenciales.

“Lo que hay que entender -pero pareciera que el ministro no la tiene clara- es que el distanciamiento social en niños es muy complicado. Benavides incluso deslizó que para las clases presenciales se tendría que contar con el buen comportamiento y el apoyo de todos los niños. ¿Quién puede hacer eso? Pareciera que no ha estado en un salón de clases. Además es imposible controlarlo, quién puede cargar con esa responsabilidad, es imposible que lo hagan los colegios” añadió.

¿Habrá algún cambio o mejora en la educación virtual y qué pasará con las pensiones el próximo año?

Sobre el primer punto, Camacho detalló que ya hay mecanismo consensuado entre los colegios y padres de familia respecto a la metodología aplicada en la educación virtual, la que ‘habría funcionado’. “Seguro que habrá algunas mejoras en la forma de dictar las clases, en materia pedagógica” .

Respecto al segundo punto, el vocero de los colegios privados consideró que las pensiones se mantendrían (incluyendo los descuentos consensuados con los padres de familia) aunque todavía no hay una decisión gremial tomada en ese sentido.

“Es lo que yo intuyó ya que no habría porque cambiar. Imagino que habrá también un planteamiento sobre lo qué pasaría con las pensiones en caso de que se vuelvan a las clases presenciales después de julio del 2021. De repente habrán que colegios que decidan -entonces- alargar las clases virtuales todo el 2021. Todo es muy variable y está muy ligado a la llegada de la vacuna y a la situación sanitaria del país", precisó.

"Lo que no queremos es replicar lo que está pasando en países como España u otros que han abierto las clases presenciales, poniendo en riesgo a los niños”, añadió.

Dato : La Alianza de Escuelas Privadas (AEP) la integran los siguientes gremios e instituciones educativas:

ADECOPA: Asociación de Colegios Particulares Smigos

CCEC: Consorcio de Centros Educativos Católicos

ACCEP: Asociación de Colegios Cristianos Evangélicos del Perú

ANPIEP: Asociación Nacional de Promotores de IEP

ASDIEP (La libertad) Asociación de IEP

ASIEPRA: Asociación de IEP Arequipa

Innova Schools

Futura Schools

ACOPRISAN (Chimbote) Asociación de Colegios Privados del Santa.

