El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, informó esta noche que el Gobierno debe implementar estrategias sanitarias contra el COVID-19 para que funcione la cuarentena total dada en las regiones que pertenecen al nivel de alerta extrema.

En diálogo con Canal N, Ciro Maguiña comentó que decir “quédate en casa” no tendría mucho sentido si no se aplican medidas de contención desde un inicio, sobre todo en los conos de Lima, donde no habría refuerzos para contener esta enfermedad.

“Ahorita, ¿Dónde están los contagios? En el Callao, Lima, en los conos. ¿Qué estamos haciendo en los conos? Se han reactivado pocas postas, sino reforzamos esos lugares de contención y mitigación, esto va ser un colapso total”, declaró para el citado medio.

Ciro Maguiña: “Qué hacemos diciendo solo quédate en casa, en mi opinión ya no tiene mucho sentido”

“Tenemos que entrar con todo, dar oxígeno, pulsímetros, medicamentos, centro de aislamientos. Se tiene la voluntad, pero debemos estar unidos, el Gobierno, los gobiernos locales, todos. Entonces, qué hacemos diciendo solo quédate en casa, en mi opinión ya no tiene mucho sentido, quédate en casa siempre y cuando no haya muchos contagios”, agregó Maguiña.

Por otro lado, sostuvo que el Gobierno debería alquilar hoteles debido a que son lugares aptos para aislar a personas que no cuentan con recursos suficientes o no poseen un lugar amplio para aislarse si es contagiado con COVID-19.

“Y esa es la realidad en Lima, hay casas pequeñas, dónde van a aislarse el papá, la mamá, el hijo, es un tema grave que tenemos que enfrentar con hoteles, con locales comunales, que es la estrategia que no se hizo en la primera fase. Hay hoteles que puede el Estado alquilar, los hoteles son los mejores sitios para aislar, porque tenemos la prueba antigénica que no había, la prueba nos ayuda, pero el cuadro clínico es lo que manda ahorita”, señaló Maguiña.

Sobre si fue parte de los ensayos clínicos de la candidata vacuna contra el COVID-19 de Sinopharm, Maguiña comentó que recibió la propuesta para ser voluntario y que solo recibió la primera dosis. Sin embargo, cinco días después se contagió de coronavirus.

“Por los días de Navidad, me ofreció (la universidad) Cayetano para la participación, me vacuné, sé que eran dos dosis y, a los 5 días que me vacuné, me contagié con COVID; por tanto, los anticuerpos que iban a formar requieren 14 días y requería la segunda dosis. Como pasan en muchos lugares, mucha gente se vacuna y resulta que se complica o fallece”, finalizó.