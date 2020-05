La semana pasada, el Colegio Médico del Perú (CMP) pidió la renuncia del ministro de Salud, Víctor Zamora, luego de que señalara que los pacientes con covid-19 y los profesionales de la salud deben ser tratados igual (Gestión 12.05.2020).

Días después, Zamora invitó a los representantes del CMP a una reunión de consenso para mejorar las estrategias en el sector. Sin embargo, según el vicedecano de la institución, Ciro Maguiña, aún no hay fecha para el encuentro.

¿Van a aceptar reunirse con los miembros del Ejecutivo?

El ministro Zamora ya sabe. La pelota está en su cancha. Tenemos que esperar. Está en manos de él tener una reunión. Estamos esperando que él nos convoque. He dicho muchas veces que estamos esperando que se confirme la reunión para que ofrezca sus disculpas a los miembros del Colegio Médico y a los médicos en general.

¿Le pedirán su renuncia, una vez más?

No, para nada. Lo que nosotros queremos es un diálogo. Poder sentarnos en una mesa el Colegio Médico, el jefe de Gabinete Vicente Zeballos y el ministro Zamora. Insisto la pelota está en su cancha, pero hasta ahora no hay respuesta de él. No pedimos la renuncia, sino que se disculpe.

¿No hay ninguna respuesta por parte del ministro?

Hasta hoy, no hay ninguna respuesta. Nosotros, igual, seguimos trabajando con la doctora Pilar Mazzetti y con todos los comités pertinentes. El Colegio Médico del Perú sigue trabajando.

A pesar de ello, ¿no pedirán que deje el cargo?

No. Lo que nosotros queremos es un diálogo.

¿Qué puntos van a poner sobre el tapete en la reunión con el ministro?

Primero lo que vamos hablar es la disculpa que el ministro tiene que manifestar a todo el personal médico y que nos dé explicaciones de lo que dijo Zeballos. Otros temas tienen que ver con las estrategias en el sistema de salud.

¿Se ha incrementado el número de colegiados? ¿Han agilizado los procesos para incorporar más personal?

Los colegiados son aproximadamente 3,500 médicos al año. Nosotros colegiamos usualmente esa cantidad, pero este año hemos roto un récord. En menos de 15 días, hemos colegiado a más de 2,500 médicos vía virtual.

Sobre los fallecidos, ¿cuántos médicos murieron en lo que va de la pandemia?

Hasta ahora, son 21 médicos fallecidos, 13 en Loreto y más de 900 infectados y 42 en cuidados intensivos.

¿Cree el CMP que se debe ampliar la cuarentena?

No nos están escuchando. Nuestra propuesta en esta última ampliación de la cuarentena no fue tomada en cuenta, pedimos que sea focalizada.