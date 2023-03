De acuerdo a un reporte de RPP, más de 300 viviendas en los distintos poblados de Cieneguilla fueron destruidas por huaico en sector de Río Seco y la activación de 6 quebradas en el distrito.

Una mujer del centro poblado Río Seco, identificada como Isabel, indicó para dicho medio que los pobladores del lugar lo han perdido todo. Frente a ello, pidió apoyo a las autoridades y la ciudadanía.

“Hemos perdido todo, no hay cocina, no hay gas, no hay camas, no hay nada. No solamente yo, somos muchos los que hemos perdido todo (...) que nos apoyen con calaminas, cemento, para construir, porque nosotros no tenemos a donde ir”, declaró.

Este jueves se confirmó el primer fallecido en Cieneguilla. Se trata de Alfredo Pérez Coronado (65). Su cuerpo fue encontrado sin vida en el kilómetro 29.5 en la carretera de Huarochirí, en la entrada a Río Seco.

La información fue dada a conocer más temprano por el equipo de Bomberos Navales del Perú, quienes informaron sobre el hallazgo del cadáver de un varón en Cieneguilla, quien habría sido arrastrado por el huaico.

“Estamos hablando de un varón de 50 a 60 años que, lamentablemente, lo hemos encontrado dentro de los escombros, entre la palizada de madera”, declaró a RPP Carlos Huallpa, director de Bomberos Navales del Perú.

Cabe señalar que las fuertes lluvias en la costa del país son consecuencia directa del ciclón Yaku, el cual se desarrolla en el litoral peruano desde el 4 de marzo.

Es así que el gobierno central dispuso el estado de emergencia ante las intensas lluvias en varios distritos de Lima Metropolitana y Callao.

