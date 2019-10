Cientos de pasajeros de Sky Airline se encuentran varados desde anoche en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con destino a Chile. Según la empresa aérea, esto se da por la crisis y el toque de queda en el país sureño; sin embargo, desde Santiago responsabilizan a la aerolínea por la cancelación de los vuelos.

Andrés Pinto es un ciudadano chileno que solo ha ingerido un breve desayuno desde anoche, cuando su vuelo debía salir a la 01:00 a.m. de este domingo. Actualmente se encuentra varado en la zona de embarque del terminal aéreo Callao.

Su vuelo debía ser operado por Sky Airline, pero denuncia que la aerolínea ya lo ha postergado en dos ocasiones durante el día. Además, la compañía indicó que cancelará sus vuelos hasta las 06:00 a.m. del lunes.

“Como yo tenía vuelo a la 01:00 a.m., solo nos dieron desayuno hoy a las 07:00 a.m., y desde ahí no hemos recibido nada más. Tampoco nos han dado alojamiento, agua o comida. Hay gente aquí con niños, personas ancianas en silla de ruedas”, señaló Pinto a este diario.

#skyairlines no importa que me bajen el video, que se haga viral la inoperancia y negligencia de esta empresa @24HorasTVN @T13 @eldesconcierto #skylima cero empatía, se están riendo en nuestras caras pic.twitter.com/PpMggMqPMv — Lina Arteaga (@lina_arteaga3) October 20, 2019

En principio, el vuelo 805 Lima - Santiago de Chile fue reprogramado para la 01:30 p.m., pero fue cancelado nuevamente hasta las 03:10 p.m. Nuevamente fue cancelado.

Incluso, apuntó Pinto, el avión llegó a aterrizar y los hicieron formar una fila para abordarlo, pero Sky le dio de baja al viaje, y esa fila fue disuelta para que otro grupo de pasajeros de Latam suba a su avión, rumbo a Santiago.

Y Latam no fue el único. “Por la hora se han cancelado algunos vuelos, pero hay uno que acaba de salir, de JetSmart”, agregó.

El argumento de Sky es que el problema es del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, de Santiago de Chile, según se quejan las ciudadanas Fernanda Olave y Lina Arteaga en sus cuentas de Twitter.

@NuevoPudahuel estamos varados dos días en lima y @SKYAirline_CL dice que el problema es de ustedes, no nos quieren llevar a Chile y no nos dan comida ni hotel — fernanda (@fernandaolave) October 20, 2019

De hecho, Sky Airline emitió un comunicado en que responsabilizan a la “lamentable contingencia que está afectando a Chile y el reciente toque de queda anunciado por las autoridades de dicho país para hoy 20 de octubre”.

Por ello, comunicó que los vuelos 801, 804 y 805 fueron cancelados, hasta mañana, 21 de octubre a las 06:00 a.m.

Desde Chile, el concesionario del aeropuerto de Santiago aclaró que no le han impedido a las aerolíneas la llegada al terminal. “Cada compañía aérea decide las modificaciones de sus vuelos ante el segundo toque de queda”, anotó en Twitter.

@lina_arteaga3 @fernandaolave Estimadas, lamentamos su situación en Lima, Perú. Nosotros como concesionarios del aeropuerto AMB no le hemos impedido a las aerolíneas llegar al aeropuerto. Cada compañía aérea decide las modificaciones de sus vuelos ante el 2do toque de queda. — Ayuda Aeropuerto AMB (@Ayuda_NP) October 20, 2019

Como solución, Sky recomienda no dirigirse al aeropuerto si el vuelo no está confirmado, y llamar a un call center o enviar un mail para reprogramar el vuelo hasta 30 días a partir de hoy.

El problema es que muchos pasajeros no cuentan con los recursos para pagar un hospedaje o alimentarse en lo que dure la medida.

“Somos un vuelo completo, de más de 100 personas, pero afuera de Migraciones hay alrededor de 300 personas esperando”, añadió Pinto.

Consultamos a Sky Airline sobre la falta de hospedaje, alimento o agua, y sobre lo mencionado por el aeropuerto chileno, pero no comentaron al respecto. Sin embargo, trascendió que hace unos minutos recién entregaron tickets de cena a los pasajeros, según uno de los ciudadanos varados.