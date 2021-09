El ministro de Salud, Hernando Cevallos, indicó que la incineración de los restos del genocida Abimael Guzmán no significaría necesariamente un mensaje más contundente del Gobierno sobre la lucha contra el terrorismo, bajo el lema ´Terrorismo nunca más’.

“[La cremación] es un tema de apreciación, de qué manera nosotros damos un mensaje de terrorismo nunca más en el país. No sé si incinerando los restos de Abimael Guzmán vamos a consolidar ese mensaje o no. La verdad, no podría definir una posición concreta, sobre si incinerarlo o no”, sostuvo Cevallos en radio Exitosa.

Consideró que la muerte del cabecilla de SL debe obligar al Estado a revisar cómo se está trabajando para evitar que este escenario se replique en un futuro y para que el Gobierno conozca “las causas objetivas” que generan el terrorismo.

“Es evidente que estas actitudes absolutamente desquiciadas de los terroristas están enfiladas a trabajar ideológicamente sobre sectores de nuestra población para que sigan este camino, que nos ha causado tanto dolor en nuestro país. Esperamos que nunca más se repita”, dijo.

Cevallos también recordó que la decisión de qué hacer con el cuerpo del terrorista dependerá únicamente del Ministerio Público.

“Si no hay familiares, el Ministerio Público debe tomar una decisión sobre qué es lo mejor”, resaltó.