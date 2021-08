El ministro de Salud, Hernando Cevallos, hizo un llamado a la ciudadanía de acudir a vacunarse contra el coronavirus (COVID-19) debido a que el 80% de las personas que fallecen en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son mayores de 60 años. Recordemos que, cerca de 1′400,000 adultos de dicho rango de edad no ha completado su inmunización adecuadamente.

“Sigo insistiendo en la necesidad que la gente vaya a vacunarse. El 80% de las personas que fallecen en las unidades de cuidados intensivos (UCI) son mayores de 60 años. No puede haber en nuestro país personas de 60 años que no estén vacunados con las dos dosis”, señaló en entrevista a Exitosa.

En esa línea, Cevallos indicó que -también dentro del grupo de personas que no han completado su vacunación- están pacientes con comorbilidades, que tienen sobrepeso, obesidad, diabetes, problemas de hipertensión o cardiovasculares. “Son pacientes donde la posibilidad de complicación es muy alta si adquieren el coronavirus. Entonces, deben ir a vacunarse”, precisó.

Asimismo, aseveró que las dosis que se aplican en el país (Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca) son “altamente efectivas contra el COVID-19″.

No a cuarentena, por ahora

Asimismo, el ministro indicó que por ahora no se prevé establecer una cuarentena. “En estos momentos no está planteado ninguna cuarentena, pero si la pandemia nos golpea, todas las medidas necesarias se tendrán que tomar”.

“La preocupación de esta pandemia es que no nos golpee mucho y nos permita evidentemente tener un camino de reactivación económica. No obstante, si nos golpea y no podemos contenerla porque la población no está vacunada, los establecimientos de salud no están con la capacidad que quisiéramos, pues sí, esto va a golpear las actividades económicas”, agregó.

Por ello señaló que dentro del plan inmediato del Minsa está el entregar millones de mascarillas en el país.

“Vamos a realizar 10,000 pruebas diarias de detección del virus para que no nos agarre la tercera ola de manera rápida”, subrayó.

Asimismo indicó que si llegan las vacunas programadas, se podría vacunar a más del 50% de la población entre agosto y setiembre.

“La tercera ola de contagios va a llegar de todas maneras y los expertos hablan de que sería agresiva”.

Por otro lado, informó que se reunió con el sector privado, buscando apoyo para el proceso de lucha contra el COVID-19.

“Me reuní con el sector privado, con el que fui crítico, pero encontré personas que quieren apoyar. Es el camino que debemos recorrer. Aquí nadie se puede poner de costado para evitar que se pierdan más vidas”, señaló.

Asimismo refirió que el Ministerio de Economía ya aprobó el plan para enfrentar la tercera ola.

Agregó que el 13 de agosto se reunirá con todos los presidentes regionales para tocar el tema de salud y sobre el mensaje de la vacunación a las poblaciones.

“Estamos trabajando con equipos de comunicación para llevar un mensaje pluricultural que tenga el mismo objetivo sobre vacunación en diferentes partes del país”, anotó.

Invita a acudir a vacunatones

En otro momento, el ministro de Salud invitó a la ciudadanía a participar de la cuarta vacunatón que se lleva a cabo desde las 7 a.m. del viernes y finalizará a las 7 p.m. de este domingo 8 de agosto, tras 60 horas de inmunización continúas.

“No nos sobran las vacunas, pero tenemos que focalizar en este momento, en ese sector poblacional, y seguimos insistiendo, debe irse a vacunar la población cualquiera de los días. Pero en particular en estos días de vacunatones donde desplegamos más de 2,600 brigadas para que podamos lograr tener la inmunidad que tanto requiere nuestro pueblo para enfrentar el coronavirus”, puntualizó.

Cifras COVID-19

El Ministerio de Salud (Minsa) informó el 6 de agosto que se elevó a 196,818 la cifra de fallecidos por coronavirus (COVID-19) en el país. Se trata de 33 nuevos decesos frente al reporte de la víspera.

Además, informó que se incrementó en 1,496 los contagios (814 en las últimas 24 horas), por lo que el número total de personas infectadas llega a 2′122,557.

Desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de agosto se llevará a cabo la cuarta vacunatón en Lima y Callao, así como en algunas regiones del país. La jornada será de 60 horas continuas de inmunización contra el coronavirus (COVID-19) a mayores de 38 años.