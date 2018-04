César Villanueva: “Estamos ante un Congreso capaz de llegar a acuerdos”

El flamante primer ministro César Villanueva confía en llegar a acuerdos con las bancadas del Congreso, a diferencia de la relación de este con el anterior Ejecutivo por haber tenido "impericia política". Reiteró que buscará objetivos comunes entre los congresistas.

“Ha habido un poco de impericia política del Ejecutivo para su relación con el Congreso, que es difícil, pero yo te lo digo desde adentro, que es un Congreso capaz de ponerse de acuerdo en cosas importantes”, dijo Villanueva en entrevista con ATV Noticias.

Señaló que cuando ocurrió la urgencia del Fenómeno El Niño se han “amanecido con las bancadas”, por lo que confía en que estas participen en consensos.

“Cada idea por diferente que sea la tuya, es valiosa. Es como el diamante, cuando está en la tierra, no vale nada. Pero si tú escarbas y lo sacas, de pronto es un diamante brillante”, indicó César Villanueva.

“Ellos ya tienen su formación, lo que voy a tratar de hacer, y hay todas las condiciones para hacerlo es: sobre esos potenciales, ponernos objetivos comunes. ¿Quién no va a pensar que la economía sea sana y solvente?”, indicó el premier César Villanueva.

No zorro, sino león

Villanueva le deseó “lo mejor” al expresidente Kuczynski, contra quien promovió la recolección de firmas para la vacancia, pero reiteró que cuando hubo “suficientes pruebas” éste debió haber presentado su renuncia.



“Lo que dije desde el inicio: si habían suficientes elementos, lo mejor era que pudiese renunciar, hubiese sido menos traumático para el presidente y el país”, dijo César Villanueva.



“Seguiré esperando que se esclarezca todo”, añadió Villanueva, quien espera que Kuczynski reciba un trato especial.



En esa línea, manifestó que su gobierno será “fuerte, moderno, pero con alma y cariño provincial. Añadió que “los provincianos somos muy querendones y esa sencillez queremos llevarla al Congreso”.



César Villanueva consideró que su antecesor Fernando Zavala se equivocó al haber solicitado la cuestión de confianza para salvar a un ministro, pero que en su período en funciones el Ejecutivo hubo “impericia política”.



Jorge Barata

En cuanto a su relación con el exrepresentante de Odebrecht en Perú Jorge Barata, reiteró que se trató de una alianza entre la Confiep y cinco gobierno regionales en pro del desarrollo, pero añadió que una “organización” lo quiso desacreditar.



“Ha sido una organización detrás de esto [ para manchar mi honra ], pero por supuesto. Ha llegado hasta el último rincón del país con este sistema de redes. Yo no sé cuál es pero es una organización, por lo forma cómo se ha dado”, explicó César Villanueva.



De todas maneras, aceptó que ha conocido a Jorge Barata pero de manera protocolar, en dos inauguraciones de obras realizadas en el gobierno de Alan García.



Contraloría

César Villanueva también manifestó que la aceptación de la Ley de fortalecimiento de la Contraloría no busca blindar la fiscalización al Congreso, ya que la norma exime a esa institución del control de la Contraloría.



“No vulnera en absoluto el sistema de control que tiene la Contraloría. No estamos blindando ni blindaremos a nadie. Además respetaremos la institucionalidad, no somos fiscales o policías, el Ejecutivo va a respetar las instituciones para el debido proceso”, indicó.

Ideología de género: somos respetuosos, pero no podemos concentrarnos en imposición de términos. — César Villanueva (@CesarVPeru) 2 de abril de 2018

Ideología de género

Acerca de la frase en una entrevista de ayer sobre la “ideología de género”, César Villanueva intentó corregir y dijo que fue un “lapsus”. Además, señaló que confundió la “ideología de género” por el concepto de “enfoque de género”.



“Es el enfoque de género, lo que he dicho es: vamos a respetar el enfoque de todos, y por supuesto tengo una claridad de eso. Si he dicho la ideología o el enfoque, ha sido un lapsus”, dijo Villanueva.