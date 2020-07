El alcalde de San Borja, Alberto Tejada, ha implementado un sistema de seguimiento en su distrito para controlar de cerca el desarrollo del COVID-19 en su jurisdicción. Como médico y exministro de Salud, Tejada sostiene que la atención hospitalaria debió manejarse mejor en los niveles primarios para no saturar los hospitales. Es por ello que San Borja ha implementado equipos de respuesta rápida para atender a sus vecinos.

“Somos uno de los pocos municipios que tiene equipos de respuesta rápida con funcionarios de la municipalidad. Tenemos cuatro equipos de respuesta rápida con profesionales entrenados por el Instituto Nacional de Salud y EsSalud, pero son gente de San Borja trabajando para el Minsa en esta estrategia. Sacamos pruebas rápidas y moleculares en nuestro coronamóvil. Somos una suerte de Minsa chiquito aquí en San Borja”, explica Tejada.

A través de estos cuatro equipos, la Municipalidad brinda asistencia a los vecinos de San Borja que presentan la sintomatología del COVID-19. Tejada explica que no solo se realiza las pruebas de diagnóstico, sino también se establecen las recomendaciones y el seguimiento para realizar un cerco epidemiológico.

“Cuando la gente habla de cerco epidemiológico, habla en gerundio porque no se hace en ninguna parte y el Estado no lo está haciendo. Incluso el mapa de calor de EsSalud es descriptivo, pero no se gestiona esa data. Nosotros hacemos un verdadero cerco epidemiológico que se completa hasta dándole material a la casa para que también hagan el tratamiento de sus residuos biocontaminados y no atenten contra la salud de las personas que están recogiendo la basura”, señala el también exministro de Salud.

La siguiente fase, explica Tejada, es el seguimiento de los casos. El alcalde indica que también están instalados los equipos de seguimiento clínico, quienes realizan llamadas diarias a los pacientes positivos por COVID-19 para conocer la evolución de la enfermedad y si existe necesidad de una mayor atención.

Fuente: Datos Abiertos Ministerio de Salud. Elaboración: Gestión.pe

“En San Borja se hace una gestión propia y se hace una verificación del paciente a través del llamado telefónico y una asistencia personalizada. Sin ninguna duda, gracias a estas estrategias hemos logrado tener un mejor control de la enfermedad porque hemos tenido un verdadero cerco epidemiológico. Somos el ente gestionador de la Salud del Minsa y EsSalud para efectos del coronavirus”, sostiene el alcalde.

Finalmente, el alcalde Tejada señala que la tercera parte de la estrategia sanitaria consiste en la telemedicina, para atender a aquellos vecinos que tienen problemas que no están relacionados con el COVID-19.

“También tenemos otra plataforma de telemedicina que se llama Dr. Link, que brinda citas de atención a los vecinos por COVID-19, pero también a los que no tienen esta enfermedad porque la brecha de atención de los pacientes en este tiempo es claramente un problema. En Sinadef se reportan casi 40,000 fallecidos en general y hay una brecha respecto de los 12,000 confirmados por COVID-19. Entonces hay una brecha de fallecimiento que no se sabe si son por causas ajenas al virus. A través de esta plataforma brindamos atención gratuita en varias especialidades”, indicó el burgomaestre.