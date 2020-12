El presidente de la República, Francisco Sagasti, informó que un total de 516 policías fallecieron y 32.205 dieron positivo a coronavirus (COVID-19). En ese marco, anunció que reforzará la entrega de artículos de protección personal al personal de la Policía Nacional del Perú a fin de prevenir nuevos casos.

Durante su discurso, en el marco del aniversario número 32 de la PNP, destacó la entrega de la policía en la lucha contra la pandemia y realizó un minuto de silencio por todos los agentes que perdieron la vida a causa de esta enfermedad.

“La policía está en la primera línea combatiendo el COVDI-19, los primeros policías caídos fueron Santiago Jiemenez y Edder Ángel Meca el 31 de marzo del 2020. Desde entonces han muerto 516 policías, en muchos casos sus familiares estuvieron enfermos también. Siempre recordaremos a quienes dieron sus vidas para combatir a este enemigo invisible”, afirmó.

Video: TV Perú.

Señaló que la policía no ha recibido todo el apoyo necesario por parte de la autoridades y que el actual Gobierno de transición hará lo posible por subsanar esta situación “de manera responsables, no podemos prometer algo que no podemos cumplir”.

“Nos comprometemos a continuar con la implementación del Hospital de la PNP, que es un reclamo que se tiene retrasado. Además gestionaremos equipos de protección personal para todos. Si no fueron adecuadamente protegidos al inicio, esto se corregirá. Aceleraremos el hospital regional y que está listo. Esto beneficiará a 700 mil personas”, aseveró.

El jefe de Estado destacó la importancia de reforzar la formación del personal policial e indicó que velarán por mantener altos estándares en la educación mediante la calidad de docente y la formación continua en temas como la violencia familiar.