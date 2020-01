La reciente publicación del Decreto de Urgencia N° 002 - 2020 que establece modificaciones en la Ley de Centros Educativos Privados ha generado gran preocupación entre estos colegios, los cuales representan el 21% de los locales escolares en el país.

Así, este lunes un total de 12 gremios de colegios privados se reunieron para analizar la citada norma y acordaron enviar este martes 14 de enero un comunicado al Minedu para expresar su malestar, pues ninguna de las medidas que se venían coordinando en diversas reuniones con el sector fueron tomadas en cuenta en este DU.

En conversación con Gestión.pe; Jorge Camacho, presidente de la Asociación de Colegios Particulares Amigos (ADECOPA) -uno de los 12 gremios que participó en la reunión-, explicó que la principal preocupación es la pérdida de empleo que tendrán cerca de 40,000 profesores de educación básica (inicial, primaria y secundaria) en el país este año.

Según dijo, la norma ahora establece como requisito tener el título pedagógico o título profesional para el ejercicio de la docencia en educación básica.

Detalló que a nivel nacional los profesores de educación básica de los colegios privados en el país suman al rededor de 200,000, de los cuales el Minedu ha identificado que el 20% no cuenta con su respectivo título, es decir, cerca de 40,000.

“Esto también lo hablamos con el ministerio (Minedu) y justamente sale esta norma de esta manera. Esto es algo que lo pusimos sobre la mesa y con preocupación incluso vimos casos específicos donde gente con mucha experiencia va a quedar fuera. Estos cuarenta mil profesores serán los perjudicados porque la norma rige partir de este año. Desde que la norma es vigente ya hay que cumplirla porque es un decreto de urgencia”, sostuvo.

Tienen otros grados

El hecho que los docentes no cuenten con el título profesional no significa que no tengan la experiencia y conocimiento para brindar clases, aclara Camacho.

Precisa que si bien los profesores no tienen ese grado, sí tienen el bachiller y la maestría, pues hoy en el sistema educativo peruano es posible obtener una maestría solo con el grado de bachiller.

“Entonces no estamos hablando que cualquiera esté enseñando a los chicos, no es así tampoco, pero eso es la impresión que da cuando uno escucha eso, que por eso la educación estaría mal (porque profesores no tienen el titulo)”, dijo.

En esa línea, indicó que sabiendo que se había hablado de este tema en las reuniones previas con el Minedu, se esperaba que junto a este DU se contemplara una alternativa para que la experiencia de los docentes sin título profesional pueda ser canalizada de alguna manera con las universidades o realizar alguna estrategia de articulación, pero no fue así.

Es preciso mencionar que actualmente los grados y títulos son registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

El dato

Los colegios privados también solicitarán al Minedu formar parte del equipo que elaborará el reglamento del DU N° 002, el cual debe estar listo en un máximo de 180 días.