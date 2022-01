El ingeniero electrónico y analista de datos, Juan Carbajal, señaló que de los 43 distritos que tiene Lima, la que más preocupa es Lima Centro, pero 33 distritos ya tienen la particularidad de la curva ómicron.

Lima Cercado, Magdalena, San Isidro, Surco, La Molina, por citar algunos distritos de Lima, tienen una alta densidad de casos, pero también hay ya casos de la nueva variante del COVID-19 en algunos otros distritos como Los Olivos.

El analista expresó que si bien es cierto hay un incremento de casos de contagios porque ómicron es muy contagiosa, no es alta su tasa de letalidad. Es lo que se observa al ver los datos del número de hospitalizaciones y fallecidos, agregó.

Al hacer una comparación de casos en la primera y segunda ola que tuvimos en el país, el promedio de fallecidos por día era de 800 personas, pero eso descendió cuando se comenzó con el proceso de vacunación que se redujo luego a un 95% y eso sin duda es vacuna, destacó el ingeniero.

Sobre el tema de la respuesta hospitalaria en el país, Carbajal manifestó a TV Perú que tanto Lambayeque y La Libertad tienen falta de camas, porque en algunos casos las mismas están ocupadas por casos no COVID.

Al hablar del caso Sudáfrica, el analista sostuvo que el número de fallecidos con ómicron no tuvo aumento y eso que dicho país no tiene la alta tasa de vacunación que si tenemos en el país. En un mes la curva de contagios no creció demasiado, refirió.