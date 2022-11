Casi 24 horas permanecen retenidos los turistas - entre peruanos y extranjeros -en el río Marañón por un grupo de comuneros de Cuninico, en el distrito de Urarinas, como medida de protesta por el derrame de petróleo ocurrido el 16 de setiembre en la quebrada de Cuninico, región Loreto.

En declaraciones a Latina, Ángela Ramírez, una de las retenidas, señaló que son cerca de 300 turistas de tres embarcaciones varadas en la vía Yurimaguas. De acuerdo con la mujer, quien es una ciclista y viajaba por la selva junto a una delegación de deportistas de diferentes partes del mundo, la comida y el agua escasean.

“Ya no tenemos agua [beber], no tenemos luz y tampoco tenemos agua para asearnos. No tenemos nada. Deben haber más o menos 300 personas. Hay niños, uno de ellos de tan solo un mes de nacido, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y otros. Hay una situación muy crítica aquí. Somos tres embarcaciones. Nadie está en tierra”, mencionó la turista.

LEA TAMBIÉN: Defensoría avizora dificultades para los nuevos gobernadores a la hora de enfrentar conflictos

“La embarcación es de tránsito. Ni el agua del rio no es segura para tomarse porque esta contaminada”, agregó.

Ramírez reiteró que los comuneros de Cuninico los mantendrían retenidos por ocho días o hasta que se logre una solución con la presencia de alguna autoridad del Estado.

“Pretenden tenernos aquí unos ocho días aproximadamente si no reciben ayuda del Estado por los problemas de derrames de petróleo”, dijo. Entre los turistas retenidos en embarcaciones hay ciudadanos de Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido y Suiza.

LEA TAMBIÉN: Los sectores que más recurren a servicios de intervención especializados en Gestión Social

Bloqueo del tránsito de embarcaciones

Comuneros de Cuninico juntos a otras comunidades aledañas del distrito de Urarinas acordaron bloquear el tránsito de cualquier tipo de embarcaciones por el río Marañón. Ellos exigen una solución a los impactos del derrame de petróleo ocurrido a mediados de setiembre.

A través de un comunicado, la comunidad de Cuninico explicó que se trata de las embarcaciones que hacen las rutas Yurimaguas a Iquitos – Iquitos a Yurimaguas y San Lorenzo que a partir de la medianoche del 01 de noviembre de 2022. “No habrá pase de embarcaciones como botes, lanchas, deslizadores, barquitos, balsas, peque peque, etc.”, señala.