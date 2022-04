La decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú (CEP), Josefa Vásquez, informó que durante la tercera ola del coronavirus (COVID-19) un promedio de 10 mil enfermeras y enfermeros fueron despedidos.

“Más o menos un promedio de 10,000 enfermeras (fueron despedidos). Durante la pandemia se contrataron un promedio de 18,000. Son enfermeras, algunas del Minsa y la gran mayoría de EsSalud, y se les ha terminado el contrato porque definitivamente fueron contratados como CAS COVID-19, pero antes de la pandemia ya teníamos una brecha en recursos humanos”, precisó en diálogo a RPP Noticias.

“Hoy mismo hay una brecha, falta personal para brindar una atención de calidad, consideramos que deberían reubicar al personal a otro servicio. No es justo que se termine el contrato con el compromiso que va a haber plazas para que puedan postular, pero hasta el día de hoy EsSalud, que es la institución que ha terminado los contratos, no convoque a concurso”, señaló.

Vásquez explicó que los despidos se debieron que en la tercera ola del coronavirus los casos de hospitalizados fueron disminuyendo.

“Si bien los casos COVID-19 se duplicaron, se triplicaron en infectados, pero la sintomatología no era tan grave. Por lo tanto, no se requería hospitalización, trajo como consecuencia que hasta el día de hoy lo vivimos, quisiera yo exhortar a las autoridades que las enfermeras nos sentimos utilizadas, hemos estado en primera línea, seguimos estando, hoy mismo enfermeras desde las 4 a.m. están abriendo los vacunatorios para que se vacunen en 36 horas, Sin embargo, al ver que la tercera ola estaba en reducción los casos han sido despedidas”.

-Nuevo ministro de Salud-

Por otro lado, la decana del CEP se refirió sobre la censura al exminitro de Salud, Hernán Condori, e indicó que el nuevo cambio en el sector afecta a la salud debido a que los proceso en “cierta medida se ven paralizados”.

“Genera un poco de desconfianza que estén cambiando constantemente a los ministros. Es el momento adecuado para que el presidente analice la situación del país y mire que las autoridades de salud no solamente tienen que ser médicos. Nosotros a nivel nacional somos más de 100 mil y tenemos enfermaras y enfermeros que han demostrado buenos resultados. Creo que siendo las dos terceras partes de los trabajadores de un hospital y del primero, segundo y tercer nivel, creo que sería un momento histórico que se les dé también la oportunidad a las enfermeras, sin embargo, estamos esperando las decisiones que tome el presidente”, comentó.

Asimismo, adelantó que el nuevo titular del Ministerio de Salud (Minsa) debe ser un profesional con una conducta ética intachable.

“Tener preparación, tener las competencias en políticas públicas, en gestión y tener experiencia. No olvidemos que no podemos poner de experimentos a las personas y que sobre todo dentro de su hoja de vida hayan tenido experiencias para ser primeras autoridades del Minsa”.

