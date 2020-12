Pablo Tsukayama, profesor de microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), indicó que es probable que las personas que reciban la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) no sean afectadas por la nueva variante de la enfermedad hallada recientemente en Londres.

En declaraciones a RPP, el experto explicó que estas variantes que se producen en la enfermedad son normales y parte del ciclo de vida del virus, pero que en la mayoría de las casos se trata de cambios que no afectan esencialmente su comportamiento.

“Se le suele llamar cepa cuando presenta características sumamente diferentes, pero este no parece ser el caso pues no está matando más, solo contagia más. Es una variante, no una cepa. No hay que alarmarse tanto, parece que esta es más contagiosa, esto puede causar segundas olas más grandes, hay que intensificar la vigilancia”, aseveró.

“Es probable que las personas que ya estén vacunados no sean afectados, pero hace falta más estudios. Hay evidencia preliminar de que algunas variaciones son tan fuertes desarrollan resistencia a las vacunas, pero es algo que todavía está en estudio”, agregó.

En esa línea, Tsukayama señaló que, así como ocurre con otras enfermedades, será necesario desarrollar nuevas vacunas que hagan frente a las nuevas variaciones del virus y aplicar nuevos refuerzos de inmunidad en el futuro.

En cuanto al cierre de fronteras anunciado por el Gobierno para viajes al Reino Unido, el especialista consideró que es una medida que podría ser ineficaz, pues la variante ya debe encontrarse en otros países de Europa.

“Esta nueva variante se encontró en setiembre, en ese momento ya había viajes al interior de Europa, por lo que probablemente ya esté en otros países. Inglaterra es uno de los países con mejor vigilancia epidemiológica, por eso la han podido detectar, pero en otros países no es así y podría estarse expandiendo”, sostuvo.