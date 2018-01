La abogada Cecilia Blume acaba de ser incluida como investigada por la comisión Lava Jato, junto a otros 70 ex funcionarios. Por ello, la ex jefa del Gabinete de Asesores del MEF del 2005 se defendió y dijo que un grupo de funcionarios de dicho ministerio tuvieron la oportunidad de conocer las “malas artes” de Odebrecht.

“En el MEF, pregunten a cualquier persona de la época de la Interoceánica. No queríamos hablar con ellos [ Odebrecht ], no queríamos trabajar con ellos. Y la piedra en el zapato no solo era Kuczynski, éramos un grupo de funcionarios que no sabíamos nada de lo del presidente Toledo pero sí sabíamos de cuáles eran las malas artes de Odebrecht”, dijo Cecilia Blume en entrevista con RPP Noticias.

Cecilia Blume declaró esto en referencia a uno de los primeros audios revelados del ex CEO de la firma brasileña, donde menciona que el presidente Kuczynski fue “una piedra en el zapato" en la negociación de la carretera Interoceánica.



“Marcelo Odebrecht ha declarado que Kuczynski era una piedra en el zapato en la Interoceánica, y eso fue así”, dijo la dueña de la consultora legal y empresarial C&B Consult.

“Yo los odiaba porque habíamos tenido en el MEF un procedimiento que se llamaba Marca II, en el cual incluso a Kuczynski lo llevaron al Congreso interpelado por Marca II. Nosotros le ganamos el arbitraje como Estado a Odebrecht y aprendimos cuáles eran sus malos artes”, indicó Cecilia Blume.

Cecilia Blume señaló que debería haber predictibilidad en los asuntos que se preguntan a los testigos en la comisión Lava Jato con los testigos, a fin de que estos no pasen luego a tener la condición de investigados. A la fecha, suman 113 los investigados por este grupo parlamentario.

Carretera

Por otro lado, justificó que haya impulsado la carretera Interoceánica por la presión política de que se ejecute ese proyecto.



“La presión política que significó la carretera Interoceánica, tenías a todos los alcaldes, presidentes regionales, personas de la parte sur, empujando esa carretera junto al presidente de la República”, indicó Cecilia Blume.

“Yo siempre pensé que el presidente Toledo quería en la Interoceánica más o menos la [ carretera ] Marginal de [ ex presidente Fernando ] Belaunde. Yo jamás pensé que había recibido ni un sol”, agregó Cecilia Blume.