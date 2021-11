Retoma los ataques contra los medios de comunicación. Desde Huancavelica, el jefe de Estado, Pedro Castillo, afirmó que desde el Estado no se dará “ni un centavo” a los medios de comunicación que “tergiversan la realidad y no quieren ver al pueblo”.

La molestia del mandatario contra la medios de comunicación surge por la aparición de videos -propalados principalmente por redes sociales- en la que se aprecia a Castillo en una restaurante de la Ciudad Blanca, lugar en la que comensales -de acuerdo al registro de audio y video- piden su vacancia y manifiestan su molestia por la forma en la que gestione el país.

Al respecto, Castillo calificó estas imágenes de falsas y -por el contrario- consideró que fueron tergiversadas.

“Debo condenar algunos medios de comunicación que (afirman que) estaba solo en Arequipa y que la gente pedía vacancia, cuando no es cierto. Estos medios de comunicación, en vez de darle agua a los pueblos, piden presupuesto para hablar bien del gobierno. Aquí mi reconocimiento a los medios de comunicación local y regional porque ellos saben donde están los grandes problemas, pero no me voy a dar a permitir en darle un centavo aquellos que tergiversan la realidad, que no quieren ver al pueblo, que quieren hacer creer otra cosa ”, afirmó.

A reglón seguido dijo “que necesita que le pongan una agenda, que no piensa como el pueblo. No me voy a desmayar y no me voy a chupar”.

-Ataques a la prensa-

No es la primera vez que el jefe de Estado ataca a los medios de comunicación. Ya como presidente -en agosto de este año- una reportera de TV Perú fue apartada agresivamente por su seguridad cuando se le acercó para hacerle preguntas tras la renuncia del entonces canciller Héctor Béjar.

Otro ataque a los medios de comunicación ocurrió durante la campaña presidencial.

En mayo de este año, militantes de Perú Libre agredieron a los periodistas que cubrieron uno de sus mítines en Ayacucho, luego de que Castillo azuzará a la población en contra de los medios de comunicación.

A esto se suma la agresión que sufrió -en mayo- el equipo periodístico de Latina, la cual fue agredido en frente del Pedro Castillo, mientras recogían sus declaraciones en Ayacucho.

Según las imágenes difundidas por dicho medio, el periodista Jorge Dett recibió un empujón, dejando caer el micrófono al suelo y a escasos metros de Castillo, que no hizo nada para evitar la situación.