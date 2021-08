El presidente Pedro Castillo reiteró que la prioridad del gobierno será vacunar contra la COVID-19 a la población peruana en el menor tiempo posible, ante una eventual tercera ola. En esa línea, señaló que el Gobierno esperar haber inmunizado a la mitad de la población para fines de setiembre.

Al inaugurar la central de oxígeno “Respira Loayza” del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, el jefe del Estado resaltó el avance de la jornada de vacunación que continúa en el territorio nacional. Asimismo, indicó que el Ministerio de Salud (Minsa) y otras instituciones estarían anunciando la llegada de la tercera ola a finales del siguiente mes.

“Nuestro Gobierno viene implementando una de las estrategias transversales para enfrentar la tercera ola, con la finalidad de evitar el mayor número de pérdidas humanas y casos de gravedad que se viene dando últimamente. Hay personas incrédulas todavía y que piensan que la política va a salvar de la salud a esta tercera ola. Invoco al país para que le pongamos énfasis en esta tercera ola”, indicó.

“Hay que sumar las campañas de vacunación para nuestra población. Se han aplicado hasta el día de hoy aproximadamente 16 millones de dosis, de las cuales un poco más de 7 millones corresponden a las segundas dosis. Sin embargo, esperamos, que, para fines del mes de setiembre, es un tiempo previsto, donde las autoridades de salud nos den a conocer el inicio ya de la tercera ola. Hasta esa fecha, tendremos que contar con la inmunización de la mitad de la población”, añadió.

Vale recordar que este fin de semana se tiene previsto la quinta vacunatón en 16 regiones del país, en las que figuran Lima Metropolitana y el Callao.

La jornada se desarrollará desde las 7 de la mañana del sábado 21 hasta las 7 de la noche del domingo 22 de agosto, se aplicarán las primeras dosis de la vacuna contra el covid-19 a las personas de 38 años a más, así como segundas dosis a los mayores de 40 años, mujeres con un mínimo de 28 semanas de gestación y adolescentes con comorbilidades.

“El oxígeno no se puede mendigar”

El mandatario también aseveró que el oxígeno será un derecho del pueblo y enfatizó que no se puede seguir traficando con la salud del país. Aseguró que su gobierno trabajará sin distracción para salvar la vida y preservar la salud de todos los peruanos.

“Hoy vamos a romper el monopolio del oxígeno que será un derecho del pueblo, no se puede seguir traficando con la salud del pueblo peruano […] no voy a entretenerme en los temas políticos que son del pasado, he venido para ofrendar hasta la vida, pero no voy a permitir, que por la salud, la educación y alimentación de las personas se siga robando al país”, expresó.

Luego, en breves declaraciones a la prensa remarcó que “el oxígeno no se puede mendigar”, al señalar que es un recurso medicinal importante para pacientes afectados por el coronavirus.

