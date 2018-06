Caso Odebrecht: Procurador estima reparación civil en alrededor de US$ 1,500 millones, dice Heresi

Ministro de Justicia, Salvador Heresi dice que aún no se tiene la cifra final, pero adelanta que el estimado del procurador es en alrededor de US$ 1,500 millones. "En los próximos días lo daremos a conocer", expresó.

Reparación Civil - Lava Jato (Captura Canal N)