Carretera Central: Denuncian "incapacidad" de Deviandes para desbloquear vía afectada por huaico

El sábado se registró un derrumbe de lodo y piedras desde el kilómetro 62 hasta el 65, en la Carretera Central y Deviandes -concesionaria de la vía- ha demostrado "incapacidad" para la limpieza en la zona, denunció la alcaldesa de Huarochirí , Eveling Feliciano.

“Están los vehículos varados desde ayer, ante la incapacidad que Deviandes ha demostrado en estos momentos. Lo mismo ha ocurrido el martes 12 de febrero. Hubo un deslizamiento y se demoró”, dijo Feliciano, en declaraciones a RPP Nosticias.

Comentó que con anterioridad se le pidió a Deviandes que coloque maquinarias en zonas estratégicas para tenerlas preparadas ante cualquier emergencia por huaicos, pero -agregó- la empresa no ha mostrado estar capacitada para enfrentar estos sucesos.

"Viendo en la práctica, ellos no tienen capacidad, porque no cuentan con maquinaria propia. Se le pidió a Deviandes , el 13 de febrero, que por favor coloquen maquinarias en zonas estratégicas, que pueden ser Matucana o Corcona, con la finalidad de poder dar respuesta inmediata y no dejar interrumpida la carretera por tantas horas, como está sucediendo hasta el momento”, aseveró la alcaldesa.

“Hasta hoy están trabajando con una maquinaria que no tiene capacidad. Pedimos que si ellos ya no pueden, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) intervenga de una vez, porque no es posible que los vehículos estén horas de horas en la misma situación”, agregó.

Cabe señalar que los deslizamientos de lodo y piedras han afectado diversos tramos de la vía desde aproximadamente las 16:30 horas del sábado. Según la alcaldesa, Deviandes ha demorado una hora para enviar “una pequeña retroexcavadora”. “No es suficiente, deberían mandar varias cargadoras frontales, orugas con neumáticos y volquetes”.

“Desde el 2017, la Carretera Central era cerrada por días, por incapacidad de Deviandes, porque no cuentan con maquinaria. Van a seguir cobrando por su peaje y no pueden comprarse sus maquinarias. Ellos están demostrando que no hay eficiencia ”, dijo Feliciano.

Finalmente, pidió al MTC que evalúe el contrato con Deviandes . “Deberían obligarlos a contar con maquinaria idónea”, puntualizó.

Operación de limpieza

Al respecto, Deviandes no se ha pronunciado sobre la denuncia de la alcaldesa de Huarochirí e informó en sus redes sociales que continúa realizando los trabajos de limpieza en la zona según el siguiente detalle.