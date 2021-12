Tras la interpelación al ministro de Educación, Carlos Gallardo, por las presuntas irregularidades ocurridas en la aplicación de la Prueba Única Nacional de Docentes 2021, el decano del Colegio de Profesores del Perú, Heli Ocaña, se mostró a favor de que el Congreso de la República lo censure y consideró que no respondió con claridad ni al Congreso ni al magisterio.

“Si él no renuncia, una censura es procedente. Pero eso ya pasa por la negociación en el Congreso, lamentablemente todos los reflectores de los congresistas y medios de comunicación estuvieron más enfocados a la vacancia que al tema de la interpelación”, refirió Ocaña en ‘Exitosa Perú’.

Así también consideró que el titular del Minedu no le respondió con claridad ni al Congreso ni al magisterio, por lo que exigió una vez más la renuncia de Gallardo Gómez. “El ministro de Educación estuvo ayer en el Congreso, pero sus respuestas no han sido claras. Eso es parte de la famosa ‘criollada’, esto no puede ser tolerable en la administración pública, porque el señor ministro ha tenido bastante tiempo para responder con claridad y coherencia”, sostuvo.

Ocaña señaló que el ministro Gallardo es responsable político y que días previos a la prueba cambió a funcionarios de alta dirección del Minedu. “Nosotros hemos sido clarísimos desde un principio: el señor Gallardo es responsable político, él mismo lo asumió. El ministro tiene la responsabilidad (política) no solamente por esa filtración, sino también porque días previos a la prueba él ha estado cambiando funcionarios de la alta dirección del Minedu con profesionales del Fenatep”, dijo.

De otro lado, Ocaña insistió en que la Prueba Única Nacional de Docentes 2021 debe ser completamente anulada y el nombramiento aplazado hasta el segundo semestre del próximo año. “La solución es que se anule esta prueba … y que el nombramiento sea a partir del segundo semestre de 2022″, puntualizó.

Tras la interpelación, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, declaró que su bancada alista una moción de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo. “De acuerdo a las respuestas dadas esta mañana (del martes) que no han satisfecho a nuestra bancada hasta el momento, hemos tomado la decisión de presentar la moción de censura en su contra”, señaló.

Cabe precisar, que el ministro Gallardo respondió ayer martes las diez preguntas que formaron parte del pliego interpelatorio presentado en su contra vinculadas a la denuncia por la filtración de la prueba para docentes y las medidas adoptadas por el Minedu desde que se denunciaron irregularidades. Al respecto respondió que el Instituto Nacional de Estadística e Informática era el encargado de la impresión y distribución de la prueba.