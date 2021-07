La transferencia de gestión se da siempre, sea gobierno nacional, regional o distrital, y tiene un procedimiento que implica la participación del gobierno vigente y el nuevo.

La transferencia gubernamental, según Juan Carlos Leonarte, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la UP, es el proceso dirigido para que el titular saliente (gobierno de turno) informe de manera efectiva, eficiente y oportuna al titular entrante (nuevo gobierno), a la Contraloría General de la República y a la ciudadanía acerca de la situación el sector, teniendo carácter de declaración jurada.

El objetivo de este proceso es garantizar una sucesión eficaz de la gestión, la continuidad en la prestación de los servicios públicos, gestión óptima de los recursos, promoción de la transparencia y rendición de cuentas.

“Para este caso, la Contraloría publicó, el 20 de mayo, la Resolución de Contraloría Nº 122-2021-CG, donde aprueba la Directiva Nº 006-2021-CG/INTEG, que es de rendición de cuentas y transferencia de gestión de las entidades de Gobierno nacional”, señaló.

Según Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas, estos procesos son, en general, ordenados. No obstante, si hubiese algún remanente de, por ejemplo, obras públicas implicadas con corrupción el proceso podría no mantener completamente el orden regular. “Se ha hecho más de una transferencia en un solo periodo y no se ha visto nada extraño”, indicó.

Equipos

Según Leonarte, desde el 20 de mayo (que se dictó la directiva de la Contraloría), existen dos grupos, el entrante y el saliente. El equipo de los salientes se llama “equipo de trabajo” y el entrante se llama “equipo revisor”.

El equipo de trabajo ha estado realizando labores desde el 20 de mayo, específicamente preparando toda la información necesaria para quienes los vayan a suceder en los cargos. Esta información se presenta en dos cortes, siendo uno el 30 de junio, y el otro hasta antes del 28 de julio (a través de actas complementarias del 30 de junio en adelante).

Para esto la Controlaría tiene una aplicación informática, donde se ingresa toda la información. El equipo saliente, indicó Leonarte, ya tiene acceso al aplicativo mientras que el entrante debe esperar a que el presidente electo reciba las credenciales.

“Luego de que el presidente recibe las credenciales podrá tener la facultad de designar a su equipo revisor por cada ministerio. Posterior a ello podrán acceder a la información a través de la aplicación de la Contraloría”, explicó.

El equipo saliente, señaló Thorne, encabezados por los ministros y directores generales, tienen que entrevistarse con el equipo designado por el presidente electo. Estos tienen que revisar pliego por pliego la información entregada, en donde el equipo saliente debe distinguir algunos puntos prioritarios.

Perfiles del equipo

En ambos equipos deben estar personas que conozcan y tengan experiencia en gestión pública, pues no deben ser ajenos a los procesos y documentación a afrontar.

“Por ejemplo, si se tiene a cargo un proceso relacionado a cartas fianzas, previamente deben conocer lo relacionado al mecanismo. Es un caso afín a los procuradores cuando van a prescribir un proceso judicial. Se debe tener experiencia en gestión pública para poder realizar cualquier tipo de procedimiento en su función”, precisó.

Además, normativamente todas las entidades del Estado tienen un manual de organización y funciones donde se establecen los requisitos mínimos para cada uno de los cargos, salvo los cargos políticos como, por ejemplo, ministros.

“Si se va a nombrar un gerente de Administración de, por ejemplo, algún ministerio se tiene que buscar en el manual de organización y funciones, y ver cuál es el perfil del gerente en cuestión. No se puede contratar a gente que aprenda en el camino”, señaló Leonarte.

Thorne, por su parte, consideró que para los ministros tiene que haber una combinación entre habilidades técnicas y políticas.

“En el caso del ministro de Economía y Finanzas este debe ser un perfil que sepa negociar con grupos distintos y establecer sus prioridades dentro del presupuesto, por lo que debe tener manejo de finanzas públicas”, consideró.

Agenda

De manera puntual, mencionó que en el caso del equipo que aborda el tema de Economía, los puntos prioritarios son los relacionados al presupuesto del Sector Público, el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) y la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

“La revisión del sistema de inversión pública es otra de las prioridades, los proyectos trabados, no avanzados o en curso, deben ser revisados y gestionados. Además, el equipo entrante también tiene prioridades en cuanto a proyectos, las cuales deben ser establecidas”, señaló.

Leonarte, por su parte, comentó que en los 100 primeros días se debe preparar la síntesis de los casos cuyo silencio pueda afectar al administrado, siendo esto prioritario.

“Por ejemplo, en el caso de las prescripciones, hay procesos judiciales, administrativos o apelaciones que tienen plazos de prescripción, los cuales deben estar claros. Otro ejemplo son las síntesis vinculadas a la renovación de cartas fianza por vencer. Eso tiene que ser sabido cuanto antes”, manifestó.